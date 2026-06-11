Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kế hoạch tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân.

Tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả; nâng cao vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: TUẤN MINH

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa; phát huy vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và tăng cường theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý kết quả giám sát, phản biện xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về các nhiệm vụ chủ yếu, kế hoạch nêu rõ, cần tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện 7 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban T.Ư và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì, chỉ đạo việc triển khai, hướng dẫn, theo dõi thực hiện chương trình hành động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì việc thực hiện chương trình hành động cùng với quá trình thực hiện nghị quyết đại hội và chương trình hành động của cấp mình.

Kế hoạch cũng yêu cầu rõ về chế độ báo cáo của T.Ư các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các tổ chức thành viên ở T.Ư; Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu, gửi về Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả tổng hợp, phân tích, chia sẻ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề hằng năm. Trên cơ sở đánh giá kết quả theo định kỳ hằng năm hoặc theo chuyên đề, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có các hình thức khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, thực hiện hiệu quả các nội dung của chương trình hành động.



