Thời sự Pháp luật

Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
09/02/2026 14:19 GMT+7

An ninh được siết chặt tại TAND tỉnh Đồng Nai, nơi chiều nay sẽ diễn ra phiên xét xử bị can Lê Sỹ Tùng, kẻ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai.

Chiều 9.2, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử bị can Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) kẻ thảm sát 3 người trong 1 gia đình tại Đồng Nai về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.

Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các bị can Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, tỉnh Đồng Nai) bị xét xử về tội tàng trữ, mua bán mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Lưu Minh Tiến (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh) về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước - Ảnh 2.

Trụ sở TAND tỉnh Đồng Nai được kiểm soát chặt chẽ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trước khi phiên tòa diễn ra, khu vực TAND tỉnh Đồng Nai được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt từ trước cổng.

Trước đó, ngày 3.10, vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình tại Đồng Nai do kẻ thủ ác là Lê Sỹ Tùng ra tay gây rúng động dư luận cả nước. 

Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước - Ảnh 3.

Lê Sỹ Tùng bước xuống từ xe cảnh sát

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi sự chuẩn bị, nghiên cứu kỹ lưỡng và cách thức gây án tàn độc của Lê Sỹ Tùng.

Cùng với đó là hành trình 56 giờ phá án với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ và trinh sát tinh nhuệ. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khám nghiệm, trao đổi, thu thập thông tin để tiến hành điều tra vụ án.

Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước - Ảnh 4.

Hình ảnh đầu tiên của Lê Sỹ Tùng tại phòng xét xử

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Có thể nói 56 giờ phá án là 56 giờ không ngủ của 500 cán bộ chiến sĩ và Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai", thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai từng chia sẻ trước đó.

Theo cáo trạng, tối 2.10.2025, Tùng thấy ông Đ.D.T và cháu Đ.T.T (11 tuổi) đang ăn trước hiên nhà ở xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai. Tùng đứng cách ông T. và cháu T. khoảng 35 m và nổ súng khiến cả 2 tử vong sau đó.

Tùng tiếp tục bắn 2 phát vào camera của căn nhà rồi vào phòng ngủ thứ 2 - nơi để két sắt và lấy dụng cụ mang theo cắt két sắt. Khi đang cắt két sắt được khoảng 5 phút, Tùng nghe tiếng bà C.T.H (48 tuổi, vợ ông Đ.D.T) kêu la bên ngoài nên đi ra, đuổi theo và dùng súng bắn khiến bà C.T.H tử vong. Tùng tiếp tục quay trở lại căn phòng để cắt két sắt, lấy hơn 52 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến chiều 5.10, Tùng bị công an bắt giữ, và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến, Việt và Huy cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng Ruger và súng nén khí PCP.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
