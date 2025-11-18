Ngày 18.11, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã phối hợp với Trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức tọa đàm "Sức trẻ kết nối - Lan tỏa đại đoàn kết".

Ba yếu tố giúp tuổi trẻ phát huy tối đa vai trò trong phát triển cộng đồng

Phát biểu khai mạc tọa đàm, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, cho biết tọa đàm là dịp để thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về cội nguồn sức mạnh dân tộc.

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại chương trình ẢNH: MINH HIỂN

Anh Linh chia sẻ: "Hơn bao giờ hết đất nước kỳ vọng chúng ta biết kết nối sức trẻ thành sức mạnh quốc gia, biết lan tỏa tinh thần yêu thương, biết gìn giữ những giá trị làm nên sức sống Việt Nam. Sức mạnh của đoàn kết không ở đâu xa. Nó bắt đầu từ niềm tin: tin vào dân tộc, tin vào đồng bào, tin vào thế hệ trẻ Việt Nam. Hãy để trong mỗi chúng ta vang lên lời nhắn nhủ của lịch sử: Khi người trẻ nhìn cùng một hướng, đất nước sẽ đi rất xa".

Trong bài chia sẻ chuyên đề, anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh nhiệm vụ của tuổi trẻ hôm nay không chỉ dừng ở tinh thần xung kích mà phải thể hiện rõ vai trò xây dựng cộng đồng đoàn kết - văn minh - sáng tạo trong từng hành động cụ thể. Nhiệm vụ này đặt ra cho thanh niên cả yêu cầu về phẩm chất lẫn năng lực.

Các đoàn viên, thanh niên tham dự tọa đàm ẢNH: MINH HIỂN

"Đoàn kết là phẩm chất nền tảng, đòi hỏi người trẻ biết chia sẻ, hợp tác với nhau, gắn bó mật thiết với nhân dân. Văn minh đòi hỏi nếp nghĩ tiến bộ, lối sống đẹp, tôn trọng pháp luật và các chuẩn mực đạo đức, văn hóa.

Còn sáng tạo là khả năng đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ, dám tìm tòi cái mới để giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra. Ba yếu tố này kết hợp hài hòa sẽ giúp tuổi trẻ phát huy tối đa vai trò trong phát triển cộng đồng, đất nước", anh Linh chia sẻ.

Thúc đẩy kết nối để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Tham luận tại tọa đàm, chị Nguyễn Tùng Lâm, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Đại học Kinh tế quốc dân, khẳng định việc xây dựng môi trường đại học đoàn kết - nhân ái - trách nhiệm là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. Theo chị Lâm, sinh viên không chỉ là trung tâm của hoạt động học thuật mà còn là lực lượng tiên phong lan tỏa tinh thần đại đoàn kết ngay trong môi trường giáo dục.

Chị Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ tại tọa đàm

ẢNH: MINH HIỂN

Chị Lâm nhấn mạnh, đoàn kết thể hiện qua tinh thần hợp tác, tương trợ trong học tập và hoạt động nhóm; nhân ái được nuôi dưỡng từ sự sẻ chia, tôn trọng khác biệt và đồng hành với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; còn trách nhiệm được thể hiện qua thái độ nghiêm túc trong học tập, tuân thủ nội quy và đóng góp xây dựng nhà trường.

Từ thực tiễn phong trào sinh viên và hoạt động CLB tại NEU, chị Lâm khẳng định khi người trẻ chủ động tham gia, cống hiến và biết sống vì cộng đồng, môi trường đại học sẽ trở thành không gian văn minh, ấm áp và giàu gắn kết. Đó cũng là cách để sinh viên hôm nay tiếp bước truyền thống đại đoàn kết, kiến tạo tương lai đất nước.

Anh Phạm Tuấn Anh tham luận tại tọa đàm ẢNH: MINH HIỂN

Anh Phạm Tuấn Anh, đoàn viên của Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, cũng cho rằng khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay chỉ thật sự bừng sáng khi được đặt trong dòng chảy của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích trong các phong trào hành động, mà còn là những "cầu nối" quan trọng góp phần gắn kết ý Đảng - lòng dân, lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Anh Phạm Tuấn Anh mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động phát huy bản lĩnh, tri thức và nhiệt huyết để tham gia xây dựng các mô hình sáng tạo, thúc đẩy kết nối giữa các vùng miền, các nhóm xã hội và cả trên không gian mạng.

Từ hoạt động tình nguyện, chăm lo an sinh đến tham gia giám sát, phản biện xã hội, tiếng nói và hành động của người trẻ đang góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, thắp lên khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.