Kết quả rà soát thi tốt nghiệp THPT tại Thanh Hóa không phát hiện sai phạm

Không có sai phạm

Sáng 17.7, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Thanh Hóa, phiên chất vấn của các đại biểu và trả lời chất vấn của ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, về tình trạng chậm trễ trong sắp xếp trường học, thiếu phòng học, thiếu giáo viên, chậm trễ mua sắm thiết bị dạy và học... thu hút sự quan tâm của cử tri.

Ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, khẳng định kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không phát hiện sai phạm ẢNH: MINH HẢI

Trước khi trả lời chất vấn, ông Quế đã khái quát tình hình chung của ngành giáo dục Thanh Hóa, đồng thời khẳng định Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Thanh Hóa được tổ chức thành công, an toàn và nghiêm túc.

Bên lề hành lang kỳ họp, trao đổi cụ thể hơn với phóng viên Thanh Niên, người đứng đầu ngành giáo dục Thanh Hóa cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo rà soát từ Chính phủ, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra toàn bộ các khâu thi cử của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đặc biệt là kết quả kỳ thi sau sự cố "điểm 10 ở tỉnh Tuyên Quang".

Ông Quế khẳng định kết quả kỳ thi "không có vấn đề gì" khuất tất hay sai sót cần phải tiến hành thanh tra, kiểm tra lại, không có sai phạm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Thanh Hóa có 40.652 thí sinh dự thi. Kết quả thí sinh Thanh Hóa đạt 383 điểm 10 ở các môn thi. Trong đó, môn toán đạt 188 điểm 10 (đứng thứ 9 cả nước); môn vật lý có 17 điểm 10 (đứng thứ 3 cả nước); môn hóa học có 31 điểm 10 (đứng thứ 4 cả nước); môn lịch sử có 130 điểm 10 (xếp thứ 7 cả nước); đặc biệt môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật xếp thứ nhất toàn quốc với 1 điểm 10.

Không cắt giảm cơ học khi sáp nhập trường học

Phiên chất vấn cũng chứng kiến hàng loạt câu hỏi thẳng thắn từ các đại biểu HĐND về các bất cập nội tại của giáo dục tỉnh nhà. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi chất vấn liên quan đến tình trạng quá tải sĩ số lớp học, thiếu giáo viên cục bộ (đặc biệt tại vùng ven biển), chậm trễ sắp xếp trường học...

Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa chất vấn giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa về tình hình chậm trễ trong sắp xếp trường học ẢNH: C.T.V

Đặc biệt, trước thông tin một số địa phương đang xây dựng đề án cơ cấu lại mạng lưới trường học với phương án giảm mạnh từ 50 - 60% số trường trên địa bàn, đại biểu đã đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT đưa ra định hướng và giải pháp quy hoạch sao cho phù hợp, tránh xáo trộn lớn.

Giải trình về vấn đề này, ông Đỗ Đức Quế làm rõ, theo yêu cầu của Chính phủ, mục tiêu sáp nhập tối thiểu cần giảm 30% số trường và công tác quy hoạch phải hoàn tất trước ngày 31.8 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới.

Ông Quế nhấn mạnh: "Mục tiêu tối thượng của việc sáp nhập, giảm số lượng trường học là để tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu hóa đội ngũ nhân sự hiện có chứ hoàn toàn không phải cắt giảm cơ học chạy theo số lượng, thành tích".

Hiện nay, Thanh Hóa có quy mô giáo dục rất lớn với hơn 2.000 cơ sở giáo dục đào tạo. Ngành giáo dục tỉnh đang đối mặt áp lực thiếu hụt nhân sự trầm trọng khi thiếu tới 17.000 cán bộ, nhân viên, giáo viên (riêng giáo viên đứng lớp thiếu gần 9.000 người).