Kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo đánh giá cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ; Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đánh giá thường xuyên, liên tục, nhiều chiều và sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, sử dụng, luân chuyển, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nêu rõ Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc đánh giá cán bộ phải được làm thường xuyên, công tâm, khách quan, trong bối cảnh khối lượng công việc rất cao và yêu cầu về tiến độ, thời gian cũng rất gấp.

Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện việc đánh giá cán bộ theo các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm; cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thì quyết định, phê duyệt mức xếp loại. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương thông qua đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, đánh giá theo năm làm cơ sở để xem xét bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ.

Nhấn mạnh những kết quả của năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng để tạo thế, tạo lực và tạo tiền đề cho tăng tốc bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi những mục tiêu của cả nhiệm kỳ, Thủ tướng đánh giá hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã được hoàn thành đúng kế hoạch. Thủ tướng đề nghị Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó căn cứ chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Chính phủ để tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong quý còn lại của năm, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vào thời điểm cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán.

Cùng đó, tổ chức thực hiện nghiêm và bảo đảm tiến độ yêu cầu các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; chuẩn bị thật tốt các đề án, dự án, báo cáo trình Hội nghị T.Ư 4 và kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI; tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo không có văn bản nợ đọng. Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa - xã hội, triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ công tác về xây dựng Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát…