Kết quả World Cup 2026 hôm nay: Xác định những tấm vé cuối vào vòng 16 đội

Đội tuyển Ai Cập ghi tên vào vòng 16 đội tại World Cup 2026

Ở trận đấu kết thúc rạng sáng nay (4.7), đội tuyển Ai Cập đánh bại đội tuyển Úc với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 trong 120 phút), giành tấm vé thứ 14 vào vòng 16 đội ở World Cup 2026.

Emam Ashour (phải) ghi bàn thắng mở tỷ số cho Ai Cập trước đội tuyển Úc ẢNH: REUTERS

Emam Ashour ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Ai Cập ở phút 13 từ pha đánh đầu chuẩn xác từ đồng đội Karim Hafez. Đến phút 55, hậu vệ Hany của đội tuyển Ai Cập trong nỗ lực giải nguy đã đánh đầu phản lưới nhà giúp đội tuyển Úc cân bằng tỷ số 1-1. Bất phân thắng bại trong 2 hiệp phụ, đội tuyển Úc và Ai Cập phải bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng thua. Kết quả, đội tuyển Ai Cập giành chiến thắng 4-2 trước Úc ở loạt đá trên chấm 11 m.

Như vậy Úc là đội bóng thứ 14 góp mặt ở vòng 16 đội tại World Cup 2026. 13 đội đã đoạt vé trước đó là Canada, Brazil, Paraguay, Ma Rốc, Na Uy, Pháp, Mexico, Anh, Bỉ, Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ. 6 cặp đấu của vòng 16 đội cũng đã lộ diện là Paraguay gặp Pháp, Canada chạm trán Ma Rốc, Brazil đụng độ Na Uy, Mỹ đối đầu Bỉ, Anh so tài Mexico, Bồ Đào Nha đại chiến Tây Ban Nha.

Đội tuyển Ai Cập giành quyền vào vòng 16 đội tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Kết quả các trận đấu diễn ra hôm nay giữa Argentina với Cabo Verde lúc 5 giờ, Colombia với Ghana lúc 8 giờ 30 sẽ xác định 2 tấm vé cuối cùng vào vòng 16 đội tại World Cup 2026. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đội tuyển Pháp là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch World Cup lần này, tiếp đến là Argentina, Tây Ban Nha, Brazil. Đội tuyển Brazil nằm chung nhánh đấu với Argentina dễ gặp nhau ở bán kết còn đội tuyển Pháp chung nhánh Tây Ban Nha. Nếu đội tuyển Pháp của Mbappe cùng đội tuyển Argentina của Messi đi đến trận cuối cùng thì đó là "chung kết trong mơ" ở World Cup 2026.

Nhánh đấu của World Cup 2026 tính đến sau trận đấu Ai Cập - Úc hôm nay:

Ảnh: Opta







