Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 18.4, giải độc đắc tăng 31,1 tỉ đồng

Phạm Hữu
18/04/2026 19:37 GMT+7

Tối 18.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, không có người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 31,1 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 18.4, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01334 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 09 – 19 – 20 – 28 – 37 – 39 và số cộng thêm là 24.

Trong phiên xổ số này không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 31.171.403.100 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.584.969.750 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 22 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 880 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 18.4

Trước đó, vào tối 16.4, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01333 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 02 – 07 – 15 – 22 – 47 – 52 và số cộng thêm là 55.

Trong phiên xổ số tối 16.4 có một người trúng giải Jackpot 1 với số tiền là 91.889.389.200 đồng. Ngay khi xác định có người trúng nên giải độc đắc quay lại số tiền ban đầu là 30 tỉ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 17.4, giải độc đắc cộng dồn 13,5 tỉ đồng

Tối 17.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, không ghi nhận người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn là 13,5 tỉ đồng.

