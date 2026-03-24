Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 24.3, tiền cộng dồn lên 52,1 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 24.3, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01323 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 12 – 19 – 25 – 26 – 32 – 45 và số cộng thêm là 03.

Trong phiên xổ số tối nay không có người trúng giải Jackpot 1 nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 52.121.608.950 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.868.198.250 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 16 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 1.096 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 24.3

Trước đó, vào tối 17.3, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01320 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 12 – 26 – 28 – 43 – 50 – 54 và số cộng thêm là 52.

Trong phiên xổ số này không có người trúng giải Jackpot 1 nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 44.307.824.700 đồng. Giải Jackpot 2 lại ghi nhận có một người trúng với số tiền cộng dồn là 11.078.842.550 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải jackpot 2 trở về con số ban đầu là 3 tỉ đồng.