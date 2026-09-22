Kết thúc theo dõi vụ án sân bay Nha Trang cũ, tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù

Ngày 22.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam về xử lý vướng mắc các dự án tại khu vực sân bay Nha Trang (cũ), trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp khẩn trương rà soát, xây dựng phương án xử lý để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương có ý kiến bằng văn bản, thể hiện đầy đủ kết quả rà soát chuyên môn tại cuộc họp, gửi về Sở Tài chính.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính được giao tổng hợp và chủ động xây dựng dự thảo tờ trình về việc xử lý báo cáo tổng thể liên quan các dự án tại khu vực sân bay Nha Trang cũ.

Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang, nơi Tập đoàn Phúc Sơn ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức ẢNH: BÁ DUY

Báo cáo phải tập trung vào các nội dung gồm: lý do, sự cần thiết tháo gỡ vướng mắc; quá trình triển khai; tổng hợp các kết luận thanh tra, bản án; xây dựng các phương án xử lý theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24.4.2026 của Quốc hội, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 7.4.2026 của Chính phủ và các phương án khác nếu có.

Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Còn Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Sở Tài chính được yêu cầu hoàn thành và gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25.9. Sau đó, Văn phòng UBND tỉnh đăng ký lịch để lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp nhằm tiếp tục rà soát, chỉnh sửa dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Kết thúc theo dõi, chỉ đạo vụ án liên quan sân bay Nha Trang cũ

Liên quan đến xử lý các dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn ở sân bay Nha Trang (cũ), ngày 17.9, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án "vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tập đoàn Phúc Sơn liên quan đến các sai phạm khi giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Vụ án này nằm trong số 5 vụ án được Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo tại cuộc họp ngày 17.9.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.7, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị y án sơ thẩm 11 năm tù; tổng hợp với các bản án khác, phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bản án xác định trong quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự, thủ tục bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.