Gỡ vướng dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 6.8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam về việc xử lý các vướng mắc liên quan đến các dự án tại khu vực sân bay Nha Trang cũ.

Hai phương án xử lý

Theo kết luận, UBND tỉnh xác định Bản án phúc thẩm số 04/2026/HS-PT của Tòa án Quân sự Trung ương cùng Công văn số 03/TA-PT2 là cơ sở pháp lý quan trọng để Khánh Hòa tập trung tháo gỡ những tồn tại kéo dài tại khu vực sân bay Nha Trang cũ.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối tổng hợp hồ sơ, tham mưu văn bản đề nghị Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) phối hợp với địa phương trong quá trình rà soát, xử lý vướng mắc.

Doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, bản vẽ ranh giới dự án, danh mục và hiện trạng các hạng mục đã triển khai theo giấy phép xây dựng, đồng thời báo cáo giải trình quá trình thực hiện và đề xuất phương án xử lý. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 5.8.2026.

Cùng với đó, Sở Tài chính có trách nhiệm lấy ý kiến đại diện khách hàng (bị hại) trong vụ án về 2 phương án xử lý: tiếp tục giao đất để Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án hoặc chuyển sang đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Dự án Tập đoàn Phúc Sơn đang triển khai tại Sân bay Nha Trang cũ ẢNH: BÁ DUY

Thông báo cũng yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và các hợp đồng BT có liên quan; đối chiếu với các quy định pháp luật và nội dung bản án phúc thẩm để đề xuất phương án xử lý.

Ngoài các nội dung liên quan trực tiếp vụ án, các đơn vị phải nghiên cứu giải pháp đối với những vấn đề phát sinh thực tế như đất tái định cư, đất giao thông, đất công cộng và các phần diện tích ngoài ranh dự án nhằm xử lý đồng bộ theo kiến nghị của địa phương.

Sở Xây dựng được giao làm rõ cơ sở pháp lý, nguồn gốc các dự án và mối liên hệ giữa các phân khu quy hoạch với dự án Khu phức hợp Phúc Sơn; đối chiếu hiện trạng với quy hoạch được phê duyệt để xác định ranh giới, diện tích phù hợp, làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý tiếp theo.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính có báo cáo trình lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30.8 về việc xử lý vướng mắc tại dự án sân bay Nha Trang cũ ẢNH: BÁ DUY

Báo cáo gỡ vướng sân bay Nha Trang cũ trong tháng 8

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Tập đoàn Phúc Sơn và đại diện khách hàng phải gửi toàn bộ hồ sơ, báo cáo, đề xuất về Sở Tài chính trước ngày 12.8.

Sở Tài chính hoàn thành báo cáo phương án xử lý trước ngày 17.8; Văn phòng UBND tỉnh bố trí buổi làm việc trực tiếp với Tập đoàn Phúc Sơn trước ngày 24.8.

Sau đó, Sở Tài chính tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30.8, làm cơ sở để tỉnh làm việc với các cơ quan Trung ương nhằm thống nhất phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc tại khu vực sân bay Nha Trang cũ.

UBND phường Nam Nha Trang được giao nhiệm vụ tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời phối hợp rà soát hiện trạng khu tái định cư và hệ thống giao thông kết nối để đề xuất phương án quản lý, đầu tư tạm thời, phục vụ nhu cầu đi lại và ổn định đời sống người dân.