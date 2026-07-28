Hoàn thiện pháp lý khu đất sân bay Nha Trang cũ theo kiến nghị của tòa

Chiều 27.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận văn bản của Tòa án Quân sự Trung ương về việc thực hiện kiến nghị sau phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo Công văn số 03/TA-PT2 ngày 24.7.2026 do trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương ký, trong các ngày 29, 30.6 và 3, 6.7, Tòa án Quân sự Trung ương đã xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với bản án sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5.

Sau khi tuyên án, Hội đồng xét xử phúc thẩm kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với khu đất sân bay Nha Trang cũ để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để hoàn vốn quỹ đất hơn 62 ha tại Sân bay Nha Trang cũ, Tập đoàn Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký 3 hợp đồng BT ẢNH: KỲ NAM

Theo nội dung kiến nghị, việc hoàn thiện pháp lý nhằm tạo cơ sở chuyển khu đất thành dự án để tiếp tục triển khai, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và các bị hại.

Để bảo đảm kiến nghị của bản án được thực hiện đúng quy định pháp luật, Tòa án Quân sự Trung ương đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc sử dụng khu đất sân bay Nha Trang cũ, qua đó làm cơ sở chuyển thành dự án và tiếp tục triển khai trên thực tế.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi tiếp nhận văn bản, tỉnh sẽ giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu bằng văn bản để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ án liên quan khu đất sân bay Nha Trang cũ là một trong những đại án về đất đai được dư luận đặc biệt quan tâm. Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư phát sinh nhiều sai phạm trong quá trình triển khai, khiến nhiều cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài việc giải quyết trách nhiệm hình sự của các bị cáo, bản án phúc thẩm còn kiến nghị tạo cơ sở pháp lý để dự án tiếp tục được triển khai, qua đó hạn chế thiệt hại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan.

Sau khi bản án có hiệu lực, Tập đoàn Phúc Sơn cũng có văn bản gửi khách hàng, cho biết sẽ phối hợp với cơ quan thi hành án và các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các nội dung của bản án phúc thẩm.