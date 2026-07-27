Hội Nhà báo và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tặng quà gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026), trong ngày 26 và 27.7, Hội Nhà báo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm, tặng quà cho 30 gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cà Ná và xã Diên Điền.

Mỗi gia đình được trao một suất quà trị giá 2,5 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng). Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời góp phần động viên các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên mẹ Phan Thị Cúc tại xã Diên Điền ẢNH: NGỌC PHÚC

Trong đó, ngày 26.7, đoàn đã trao 15 suất quà cho các gia đình chính sách tại xã Cà Ná. Tiếp đó, ngày 27.7, đoàn trao 15 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người có công giúp đỡ cách mạng và nạn nhân chất độc hóa học tại xã Diên Điền.

Tại xã Diên Điền, đoàn công tác đã đến thăm hỏi trực tiếp tại nhà bà Nguyễn Thị Bẹ (89 tuổi), người có công giúp đỡ cách mạng, từng bị địch bắt tù đày và bà Phan Thị Cúc (81 tuổi), thương binh, từng bị địch bắt tù đày. Tại mỗi gia đình, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, hạnh phúc bên con cháu.

Ở tuổi 89, mẹ Nguyễn Thị Bẹ vẫn minh mẫn trò chuyện cùng đoàn công tác ẢNH: NGỌC PHÚC

Xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác, bà Phan Thị Cúc gửi lời cảm ơn Hội Nhà báo và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa đã dành sự quan tâm, động viên các gia đình chính sách đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bà mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa cho biết, hoạt động thăm, tặng quà người có công là việc làm thường niên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Thông qua chương trình, hội mong muốn góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp ấy, đồng thời phát huy trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo trong các hoạt động an sinh, hướng về cộng đồng.