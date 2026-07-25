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Văn hóa

Khánh Hòa đề xuất làm mới không gian nghệ thuật ven biển sau gần 20 năm

Văn Chiến
Văn Chiến
Sau gần 20 năm chịu tác động của nắng, gió và hơi muối biển, nhiều tác phẩm điêu khắc ven biển Nha Trang đã xuống cấp. Khánh Hòa đang đề xuất phục hồi, bổ sung tác phẩm mới để làm sống lại không gian nghệ thuật ven biển.

Dọc công viên ven biển phía đông đường Trần Phú (phường Nha Trang, Khánh Hòa), nhiều tác phẩm điêu khắc ngoài trời đã xuống cấp sau gần 20 năm chịu tác động của thời tiết. Trước thực trạng này, tỉnh Khánh Hòa đang lên kế hoạch phục hồi, bổ sung tác phẩm mới để làm mới không gian nghệ thuật ven biển.

Nha Trang đánh thức không gian điêu khắc công cộng ven biển sau 20 năm - Ảnh 1.

Toàn cảnh công viên bờ biển phía đông đường Trần Phú, Nha Trang

ẢNH: VĂN CHIẾN

Những tượng và phù điêu dọc bờ biển là thành quả của hai trại sáng tác điêu khắc chủ đề "Nha Trang điểm hẹn" trong khuôn khổ Festival Biển 2005 và 2007. Không chỉ trên đường Trần Phú, nhiều tác phẩm tại các phường Phan Rang, Đông Hải cũng trở thành điểm nhấn của không gian ven biển, góp phần tạo bản sắc đô thị và thu hút người dân, du khách.

Tuy nhiên, sau gần 20 năm phơi mình trước nắng, gió và hơi muối biển, nhiều tác phẩm đã bong tróc, nứt vỡ, phai màu, làm giảm mỹ quan và giá trị nghệ thuật.

Anh Nguyễn Hải Thành Trung, du khách đến từ Đà Nẵng, cho biết công viên ven biển Nha Trang gây ấn tượng với nhiều mảng xanh và các tác phẩm điêu khắc ngoài trời độc đáo. Tuy vậy, không ít bức tượng hiện đã xuống cấp rõ rệt, cần sớm được tu bổ.

Nha Trang đánh thức không gian điêu khắc công cộng ven biển sau 20 năm - Ảnh 2.
Nha Trang đánh thức không gian điêu khắc công cộng ven biển sau 20 năm - Ảnh 3.
Nha Trang đánh thức không gian điêu khắc công cộng ven biển sau 20 năm - Ảnh 4.

Sau 20 năm phơi mình trước nắng, gió gắt và hơi muối biển, nhiều tác phẩm hiện đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, hư hỏng

ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong khi đó, chị Phạm Nguyễn Anh Thư, du khách đến từ Huế, cho rằng các tác phẩm điêu khắc là một phần tạo nên dấu ấn riêng của bờ biển Nha Trang, vì vậy cần được bảo tồn, chỉnh trang để tiếp tục thu hút du khách.

Theo giới nghệ sĩ và các nhà điêu khắc địa phương, số lượng tác phẩm điêu khắc công cộng hiện vẫn chưa tương xứng với quy mô đô thị. Nhiều công trình xuống cấp trong thời gian dài nhưng chưa được trùng tu, ảnh hưởng đến giá trị thẩm mỹ của không gian ven biển.

Trước thực trạng đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và hội nghề nghiệp, đồng thời đề xuất UBND tỉnh tổ chức Trại sáng tác điêu khắc cấp tỉnh vào năm 2027. Trại sáng tác hướng đến tuyển chọn các tác phẩm ngoài trời có giá trị nghệ thuật, phản ánh lịch sử, văn hóa và con người Khánh Hòa để bổ sung cho công viên, vườn hoa, từng bước hình thành không gian nghệ thuật công cộng mang bản sắc địa phương.

Nha Trang đánh thức không gian điêu khắc công cộng ven biển sau 20 năm - Ảnh 5.

Phần lớn không gian công cộng ven biển hiện mới chỉ đáp ứng nhu cầu cây xanh, sinh hoạt cơ bản chứ chưa phát huy mạnh giá trị nghệ thuật đặc trưng

ẢNH: VĂN CHIẾN

Việc phục hồi các tác phẩm hiện có và bổ sung thêm các sáng tác mới được kỳ vọng sẽ làm giàu không gian văn hóa ven biển, đồng thời góp phần định hình hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa là đô thị biển hiện đại, giàu bản sắc.


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