Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Kêu gọi doanh nghiệp khẩn trương báo cáo dự án còn vướng mắc, tồn đọng

Đình Sơn
Đình Sơn
13/05/2026 16:14 GMT+7

TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp còn những dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài khẩn trương báo cáo về Sở Tài chính.

Ngày 13.5, tại hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 45 của UBND TP.HCM về tháo gỡ vướng mắc dự án và quản lý đầu tư, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho hay, thành phố đang nỗ lực tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, trong đó có các dự án của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI. 

Vì thế, đây là cơ hội và thời cơ thuận lợi cuối cùng để các doanh nghiệp đăng ký dự án của mình vào chương trình tháo gỡ. Nếu chậm hoặc báo cáo sót sẽ bỏ lỡ cơ hội của chính mình.

Kêu gọi doanh nghiệp khẩn trương báo cáo dự án còn vướng mắc, tồn đọng- Ảnh 1.

TP.HCM còn nhiều dự án vướng mắc chưa được đưa vào danh sách tháo gỡ

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo người đứng đầu HoREA, TP.HCM có 838 dự án tồn dọng, kéo dài, gồm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, khu đất là tài sản công. Trong đó có 277 dự án của tư nhân và FDI. Để tháo gỡ cho các dự án này, đích thân Chủ tịch TP.HCM là tổ trưởng và họp hàng tuần.

Chính vì vậy, 417 dự án đã hoàn thành tháo gỡ tất cả các vướng mắc; còn lại 421 dự án, công trình, khu đất cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo.

Ông Lê Hoàng Châu cũng lưu ý, trường hợp doanh nghiệp chưa có tên dự án trong danh mục 838 dự án thì đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đề xuất bổ sung để được các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trong đợt này.

Ngoài ra, doanh nghiệp có các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài tại các địa phương khác cũng có thể liên hệ báo cáo cho Sở Tài chính địa phương để được tổng hợp, xem xét xử lý.

Trong khi đó, Sở Tài chính cũng đề nghị nội dung báo cáo nêu rõ tên dự án, chủ đầu tư, tổng mức đầu tư, diện tích sử dụng đất, tiến độ thực tế, khó khăn vướng mắc, cơ quan đang thụ lý và kiến nghị cụ thể.

Tin liên quan

100% các dự án vướng mắc tại TP.HCM đã được gỡ vướng

100% các dự án vướng mắc tại TP.HCM đã được gỡ vướng

Báo cáo từ Sở Tài chính TP.HCM cho thấy, các dự án được Quốc hội giao TP.HCM tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết 170 đến nay đã hoàn thành.

Khám phá thêm chủ đề

dự án Bất động sản dự án trùm mền địa ốc HOREA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận