Kêu gọi doanh nghiệp khẩn trương báo cáo dự án còn vướng mắc, tồn đọng

Ngày 13.5, tại hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 45 của UBND TP.HCM về tháo gỡ vướng mắc dự án và quản lý đầu tư, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho hay, thành phố đang nỗ lực tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, trong đó có các dự án của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI.

Vì thế, đây là cơ hội và thời cơ thuận lợi cuối cùng để các doanh nghiệp đăng ký dự án của mình vào chương trình tháo gỡ. Nếu chậm hoặc báo cáo sót sẽ bỏ lỡ cơ hội của chính mình.

TP.HCM còn nhiều dự án vướng mắc chưa được đưa vào danh sách tháo gỡ ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo người đứng đầu HoREA, TP.HCM có 838 dự án tồn dọng, kéo dài, gồm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, khu đất là tài sản công. Trong đó có 277 dự án của tư nhân và FDI. Để tháo gỡ cho các dự án này, đích thân Chủ tịch TP.HCM là tổ trưởng và họp hàng tuần.

Chính vì vậy, 417 dự án đã hoàn thành tháo gỡ tất cả các vướng mắc; còn lại 421 dự án, công trình, khu đất cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo.

Ông Lê Hoàng Châu cũng lưu ý, trường hợp doanh nghiệp chưa có tên dự án trong danh mục 838 dự án thì đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đề xuất bổ sung để được các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trong đợt này.

Ngoài ra, doanh nghiệp có các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài tại các địa phương khác cũng có thể liên hệ báo cáo cho Sở Tài chính địa phương để được tổng hợp, xem xét xử lý.

Trong khi đó, Sở Tài chính cũng đề nghị nội dung báo cáo nêu rõ tên dự án, chủ đầu tư, tổng mức đầu tư, diện tích sử dụng đất, tiến độ thực tế, khó khăn vướng mắc, cơ quan đang thụ lý và kiến nghị cụ thể.