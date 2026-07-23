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Thời sự

Kêu gọi tặng sâm giống Ngọc Linh, lan tỏa sinh kế từ 'quốc bảo Việt Nam'

Mạnh Cường
Mạnh Cường

Một xã vùng cao Đà Nẵng phát động chương trình kêu gọi doanh nghiệp, hộ trồng sâm chung tay trao tặng cây giống sâm Ngọc Linh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo sinh kế bền vững từ 'quốc bảo Việt Nam'.

Ngày 23.7, UBND xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) cho biết địa phương đã hoàn tất kế hoạch tổ chức chương trình nghi lễ cúng thần sâm và trao tặng giống sâm Ngọc Linh lần thứ 2 năm 2026. Đồng thời, xã cũng phát đi thư ngỏ kêu gọi các doanh nghiệp, hộ trồng sâm chung tay hỗ trợ cây giống để trao tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo UBND xã Trà Linh, địa phương là vùng lõi của sâm Ngọc Linh - loài dược liệu đặc hữu quý hiếm, được ví như "quốc bảo Việt Nam". Không chỉ mang giá trị kinh tế cao, cây sâm còn là biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của đồng bào Xơ Đăng sinh sống dưới chân núi Ngọc Linh.

Đà Nẵng kêu gọi tặng sâm giống Ngọc Linh,lan tỏa sinh kế từ 'quốc bảo Việt Nam' - Ảnh 1.

Sâm Ngọc Linh mọc ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhằm bảo tồn nguồn gien quý, phát huy giá trị di sản và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, xã Trà Linh sẽ tổ chức nghi lễ cúng thần sâm kết hợp trao tặng cây giống sâm Ngọc Linh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên và nhu cầu phát triển kinh tế từ cây sâm.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào sáng 31.7 tại Đền thờ thần sâm, thôn Ngọc Linh. Mỗi cây giống được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng về sinh kế bền vững, góp phần giúp người dân vùng cao phát triển kinh tế từ loại dược liệu quý.

Đến nay, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các hộ trồng sâm, với khoảng 10.000 cây giống sâm Ngọc Linh được đăng ký ủng hộ để trao tặng người dân.

Lễ cúng thần sâm là nghi lễ tín ngưỡng dân gian truyền thống của đồng bào Xơ Đăng sinh sống dưới chân núi Ngọc Linh, gắn liền với quá trình phát hiện, gìn giữ và phát triển cây sâm Ngọc Linh qua nhiều thế hệ. Nghi lễ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần bảo tồn tri thức bản địa về nghề trồng sâm.

Thông qua nghi lễ, người dân bày tỏ lòng tri ân thần linh và tổ tiên đã ban tặng cây sâm quý, cầu mong mùa sâm thuận lợi, cây sinh trưởng khỏe mạnh, ít sâu bệnh, đồng thời gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và kinh nghiệm dân gian gắn với cây sâm Ngọc Linh.

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