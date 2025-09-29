Kha Ly nhắc về 8 năm tìm con, thay đổi khi làm mẹ ở tuổi 39

Kha Ly cho biết bản thân trải qua nhiều khó khăn mới thực hiện được thiên chức làm mẹ. Thời gian đầu khi mới kết hôn, cô và Thanh Duy vì còn lo toan về kinh tế nên chưa nghĩ đến việc có em bé. Sau này, khi mọi thứ ổn định hơn, sao nữ tính đến chuyện đón thêm thành viên mới nhưng lại đối diện với biến cố về sức khỏe. “Khi đi khám bác sĩ nói tôi thuộc dạng khó, nếu để bầu tự nhiên thì sẽ lâu hoặc không thể”, cô chia sẻ.

Nhan sắc rạng rỡ của Kha Ly sau một năm sinh con ẢNH: FBNV

Trong hành trình này, Kha Ly từng gặp vấn đề về tuyến giáp. Sau đó sao nữ 8X phải trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng bên phải. Cô nhớ lại: “Bác sĩ khi đó khuyên tôi cứ yên tâm, vì vẫn có khả năng sinh con được. Nhờ vậy mà tôi mới nhẹ lòng. Thời điểm đó dù gặp những vấn đề làm bản thân lo lắng nhưng vẫn có tia hy vọng nên tôi vẫn vững tinh thần”.

Kha Ly thấy mình may mắn khi nhận được sự yêu thương, lo lắng từ phía hai bên gia đình. Tuy nhiên, nữ diễn viên Cổng mặt trời không tránh khỏi những lời bình luận tiêu cực từ phía cộng đồng mạng. “Họ dùng những lời lẽ rất khó nghe. Nhưng đã theo nghề này phải chấp nhận. Tôi vững lòng chứ không nhìn vào những điều đó mà buồn rầu”, vợ diễn viên Thanh Duy tâm sự thêm.

Trải qua hành trình dài tìm con, Kha Ly không giấu được sự xúc động trong khoảnh khắc đón thành viên mới. Hành trình làm mẹ khiến sao nữ 8X thay đổi nhiều về mặt cảm xúc lẫn cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Tổ ấm viên mãn của sao nữ phim Cổng mặt trời ẢNH: FBNV

Cô bộc bạch: “Có thêm một em bé trong nhà sẽ rất vui, không như lúc chỉ có hai vợ chồng. Ngày xưa đi làm xong tôi thường đi xem phim, mua sắm, còn bây giờ nhiều lúc tôi không có thời gian để làm điều đó. Hiện tại, tôi chưa dám đi làm nhiều vì bé đang cần sự chăm sóc của mình”.

Cuộc sống của Kha Ly sau khi có con

Kha Ly chủ động thời gian cho việc chăm sóc em bé, để chồng tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Những lúc rảnh, người bạn đời của nữ diễn viên sẽ dành hết thời gian cho con. Sao nữ bật mí Thanh Duy tuy không biết cách chăm bé chi tiết như mình nhưng luôn muốn san sẻ với vợ mọi thứ. “Thời điểm tôi mang thai, chồng là nguồn động viên tinh thần rất lớn, không làm tôi phiền lòng vì bất cứ điều gì”, sao phim Cổng mặt trời trải lòng thêm.

Kha Ly tâm sự thêm trong hôn nhân, cô và Thanh Duy không bắt ép đối phương phải hoàn hảo, nhưng luôn nỗ lực vì nhau. Bản thân sao nữ chọn cách sống đơn giản, nhờ vậy mà duy trì tổ ấm viên mãn kéo dài gần 10 năm.

Gần đây, Kha Ly trở lại với nghệ thuật song vẫn tập trung thời gian chăm sóc con ẢNH: FBNV

Có chồng làm chung lĩnh vực nghệ thuật, Kha Ly thừa nhận không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm dẫn đến tranh luận. Tuy nhiên, cả hai chưa từng làm người còn lại tổn thương. Mỗi khi cảm nhận “cuộc chiến” sắp bùng nổ, Thanh Duy thường chọn rời đi để tránh mọi chuyện đi quá xa. “Khi trở về, anh ấy xem như không có chuyện gì xảy ra”, cô bật mí.

Theo quan điểm của Kha Ly, trong hôn nhân, cần chấp nhận ở đối phương những điều mình không mong muốn, với điều kiện không vượt qua giới hạn cho phép. Cô chỉ không chấp nhận ở người bạn đời có tính trăng hoa, cờ bạc… Về bí quyết giữ lửa sau khi có em bé, Kha Ly nói cô không tính toán gì. “Khi có em bé, hai vợ chồng ngày càng có sự gắn kết hơn. Nếu có thời gian chúng tôi sẽ đưa con đi chơi. Cùng con lớn lên từng ngày là một điều tuyệt vời”, cô tâm sự.

Về lý do chưa trở lại hoàn toàn với nghề, Kha Ly quan niệm ở mỗi thời điểm, cô biết đâu là điều quan trọng cho cuộc sống của mình. Sau quãng thời gian tập trung cho nghề, nữ diễn viên muốn dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc em bé. Cô nói khi con đã cứng cáp, việc trở lại với nghệ thuật sẽ không ảnh hưởng nhiều. Cô bộc bạch: "Hiện tại tôi không lùi về hẳn mà có sự chọn lọc cho từng dự án". Nữ diễn viên bật mí thêm cô đang lên kế hoạch sinh em bé trong năm 2026, để hoàn thành mong ước có từ 2 - 3 con, giúp gia đình thêm vui vẻ.