Khách chạy mất dép vì ruồi 'như ong vỡ tổ' bủa vây quán nước ở Đắk Lắk

Ngày 22.5, một lãnh đạo UBND xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) cho biết cơ sở liên quan đến bãi tập kết nguyên liệu phục vụ hoạt động ủ vi sinh, sản xuất phân bón lộ thiên gây ô nhiễm môi trường và đời sống người dân đang tìm kiếm địa điểm mới để di dời trong thời gian tới.

Sống giữa "trận đồ" ruồi nhặng và mùi hôi thối

Khoảng một tháng trở lại đây, cuộc sống sinh hoạt và canh tác của hàng chục hộ dân tại thôn 4 (xã Dray Bhăng, Đắk Lắk) bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn. Theo phản ánh của người dân, nguồn cơn của sự bức xúc này bắt nguồn từ một bãi tập kết phục vụ sản xuất phân bón vi sinh nằm lộ thiên trong khuôn viên một công ty cà phê trên địa bàn.

Khu vực bãi tập kết nguyên liệu dùng làm phân vi sinh, sản xuất phân bón gần khu dân cư xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Mỗi khi có gió lên, mùi hôi thối nồng nặc từ bãi nguyên liệu này lại bốc lên, xộc thẳng vào khu dân cư. Đáng sợ hơn, ô nhiễm không khí kéo theo nạn ruồi nhặng xuất hiện dày đặc với mật độ chưa từng có, bủa vây từng ngôi nhà, góc bếp.

Chị Lê Thị Kim Tân (32 tuổi, kinh doanh nước giải khát tại thôn 4) bức xúc kể lại: "Gia đình tôi sinh sống và buôn bán ở đây bao năm nay nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng kinh khủng này. Có lúc khách đang ngồi uống nước, nghỉ ngơi, ruồi ở đâu cứ bay đến rào rào rồi bò thẳng vào ly cốc, ống hút khiến chúng tôi phải làm lại nước mới cho khách. Ruồi bay như ong vỡ tổ, bu bám khắp nơi, nằm chết đầy dưới sân nhà".

Người dân phải dùng miếng dán bắt ruồi do ruồi nhặng xuất hiện dày đặc từ khu vực tập kết nguyên liệu sản xuất phân vi sinh ẢNH: H.T

Không chỉ các hộ buôn bán mặt đường gặp họa, những người làm nông nghiệp xung quanh cũng khốn khổ không kém. Bà Bùi Thị Cẩm Vinh (53 tuổi) chia sẻ mỗi lần ra khu vườn sát bãi tập kết để làm cỏ, chăm cây, bà chỉ trụ được mươi mười lăm phút là phải tháo chạy vào nhà vì mùi phân hôi thối bốc lên không thể thở nổi.

Đáng lo ngại hơn, người dân địa phương đang vô cùng lo lắng cho sinh kế lâu dài. Mỗi khi trời đổ mưa lớn, dòng nước rỉ đen ngòm từ bãi phân bón và bã cà phê này lại chảy tràn xuống mương, thấm thẳng vào các tầng đất canh tác của các hộ dân xung quanh.

Yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

Ngày 21.4, UBND xã Dray Bhăng đã lập biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất phân bón của Công ty TNHH đầu tư - phát triển H.P sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư.

Bãi tập kết nguyên liệu phục vụ sản xuất phân vi sinh nằm gần khu vực canh tác của người dân ẢNH: HỮU TÚ

Theo biên bản kiểm tra, chủ cơ sở cam kết triển khai các biện pháp xử lý mùi bằng chế phẩm sinh học, men vi sinh hoặc giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm không để phát sinh mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tiếp đó, ngày 24.4, UBND xã Dray Bhăng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển H.P do chưa đăng ký đầy đủ nội dung môi trường liên quan đến loại chất thải, khối lượng chất thải phát sinh và phương án thu gom, quản lý chất thải của dự án.

Cơ sở này bị xử phạt 8 triệu đồng, đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đáng chú ý, ngày 13.5, UBND xã Dray Bhăng tiếp tục có văn bản yêu cầu chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển H.P chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất phân bón.

Theo đó, địa phương yêu cầu cơ sở khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; chấm dứt ngay việc phơi nguyên liệu, phân bón và các hoạt động sản xuất gây phát tán mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư; đồng thời không để nguyên liệu tồn đọng ngoài trời làm phát sinh mùi và nước rỉ.

UBND xã Dray Bhăng cũng yêu cầu cơ sở báo cáo kết quả thực hiện, khắc phục các tồn tại trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản.

Tuy nhiên, đến ngày 22.5, tại bãi tập kết của cơ sở này vẫn còn lượng lớn nguyên liệu phục vụ sản xuất phân vi sinh để ngoài trời, chưa được che chắn đầy đủ theo yêu cầu của chính quyền địa phương.