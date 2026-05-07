Khách đi tuyến TP.HCM - Đắk Lắk bị bỏ giữa đêm vì nhà xe hết tiền đổ xăng

Chiều 7.5, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về vụ việc nhiều hành khách phản ánh bị nhà xe bỏ giữa đường trong đêm khi di chuyển tuyến TP.HCM - Đắk Lắk.

Buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ chiều 7.5 tại Trung tâm báo chí TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều hành khách đi xe khách tuyến TP.HCM - Đắk Lắk bị yêu cầu đóng thêm tiền mới được tiếp tục hành trình. Theo phản ánh, nhà xe thông báo không còn tiền đổ xăng nên không thể chạy tiếp nếu hành khách không hỗ trợ thêm chi phí.

Vụ việc gây bức xúc trên mạng xã hội vì nhiều người cho biết đã thanh toán vé đầy đủ qua các ứng dụng trung gian như MoMo, Vexere.

Vì sao khách bị bỏ giữa đêm?

Theo ông Trịnh Quốc Dũng, qua kiểm tra, rà soát, nhà xe Tài Phát không hoạt động tuyến cố định liên tỉnh tại các bến xe khách trên địa bàn TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM cũng không cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho đơn vị này.

Sở Xây dựng nhận định đây là loại hình xe hợp đồng. Với loại hình này, bản chất là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia ký kết hợp đồng vận chuyển. Đơn vị vận tải có trách nhiệm đưa hành khách đến địa điểm theo thỏa thuận, còn hành khách hoặc bên thuê vận tải sẽ thanh toán chi phí vận chuyển.

Khách trên xe quay lại diễn biến sự việc chia sẻ lên mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin, các hành khách thực tế đã đặt vé và thanh toán cho Công ty Lux Express T.P. Sau đó, công ty này thuê lại 2 xe khách để thực hiện hợp đồng vận chuyển và cử nhân viên đi cùng xe.

Hai bên thống nhất sẽ thanh toán chi phí khi xe đến trạm dừng nghỉ Phúc Lộc Thọ (xã Bù Đăng). Tuy nhiên, khi đến nơi, phía tài xế không nhận được tiền nên từ chối tiếp tục hành trình.

Nhân viên công ty và các tài xế nhiều lần liên hệ với chủ doanh nghiệp để giải quyết nhưng không được.

Sau đó, hành khách và tài xế đã thống nhất phương án tiếp tục di chuyển bằng cách hành khách hỗ trợ thêm tiền.

Trong đó, xe biển số 60H - 115.xx chở khách về Gia Lai, mỗi hành khách đóng thêm 400.000 đồng. Xe biển số 50E - 091.xx tiếp tục hành trình về Đắk Lắk, hành khách hỗ trợ thêm 320.000 đồng/người.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, Công ty Lux Express T.P có địa chỉ tại tỉnh Đắk Lắk và thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk.

Đối với 2 xe khách tham gia vận chuyển, xe 60H - 115.xx được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cấp phù hiệu "xe hợp đồng", thuộc Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng Tiến quản lý.

Trong khi đó, xe 50E - 091.xx được Sở Xây dựng TP.HCM cấp phù hiệu "xe hợp đồng", thuộc Hợp tác xã Vận tải - Du lịch Taxi Minh Đức quản lý.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết Sở Xây dựng TP.HCM sẽ có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh Đắk Lắk và Đồng Nai đề nghị kiểm tra hoạt động vận tải của các đơn vị liên quan theo phản ánh.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP.HCM cũng sẽ phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Hợp tác xã Vận tải - Du lịch Taxi Minh Đức.

Liên quan trách nhiệm và chế tài xử lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết nếu phát hiện các hành vi như đe dọa, cưỡng ép, lôi kéo hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn hoặc vi phạm quy định kinh doanh vận tải thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Mua vé xe khách thế nào cho an toàn?

Ông Trịnh Quốc Dũng cũng khuyến cáo người dân khi đi lại giữa TP.HCM và các tỉnh nên lựa chọn các doanh nghiệp vận tải hoạt động hợp pháp tại các bến xe liên tỉnh như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương…



Theo ông Dũng, việc mua vé tại các bến xe giúp hành khách được bảo đảm tốt hơn về lịch trình, giá vé niêm yết, chất lượng dịch vụ và quyền lợi trong quá trình di chuyển; đồng thời hạn chế rủi ro từ các xe khách "trá hình", đón trả khách không đúng quy định.

Trong trường hợp gặp các hành vi ép khách, thu thêm tiền, đe dọa hoặc vi phạm trong hoạt động vận tải, người dân có thể phản ánh qua tổng đài 1022 TP.HCM bằng điện thoại, ứng dụng di động, cổng thông tin điện tử hoặc fanpage của hệ thống tiếp nhận phản ánh.