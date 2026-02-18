Khách hàng bị bảo hiểm từ chối trả 5,5 tỉ đồng vì 'giấu bệnh hiểm nghèo'

TAND tối cao mới đây công bố 10 án lệ mới. Một trong số này là án lệ số 77/2025, liên quan đến việc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh hiểm nghèo của bên mua bảo hiểm.

Khách hàng bị bảo hiểm từ chối chi trả tiền vì "giấu bệnh" (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Khởi kiện vì bảo hiểm không chi trả tiền

Năm 2014, ông Bình (tên nhân vật đã được thay đổi) tham gia 3 gói bảo hiểm trị giá tổng cộng 5,5 tỉ đồng. Người được bảo hiểm là ông Bình; người thụ hưởng là mẹ, vợ và con gái ông Bình.

Gần 1 năm sau, ông Bình qua đời. Nguyên nhân chết được xác định trong giấy chứng tử là "do bệnh".

Song, phía công ty bảo hiểm không đồng ý trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng. Lý do là trước khi tham gia bảo hiểm, ông Bình đã bị bệnh nhưng khai báo gian dối, thuộc trường hợp không được bồi thường.

Không chấp nhận, mẹ, vợ và con gái ông Bình khởi kiện, yêu cầu tòa buộc công ty bảo hiểm phải chi trả số tiền 5,5 tỉ đồng.

Năm 2017, TAND TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) xét xử sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm. Phía công ty bảo hiểm sau đó kháng cáo, viện kiểm sát cũng kháng nghị.

Năm 2018, TAND tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của công ty bảo hiểm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Lần này, đến lượt mẹ, vợ và con gái ông Bình làm đơn đơn đề nghị giám đốc thẩm.

4 năm sau, tại phiên giám đốc thẩm, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM (cũ) quyết định hủy cả hai bản án dân sự phúc thẩm và sơ thẩm, giao hồ sơ cho TAND TP.Thủ Dầu Một giải quyết sơ thẩm lại theo quy định.

Vụ án chưa dừng lại khi công ty bảo hiểm tiếp tục có đơn đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm nêu trên. Viện trưởng Viện KSND tối cao cũng kháng nghị, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM, giữ nguyên bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương.

Bác yêu cầu khởi kiện vì khách hàng "giấu bệnh"

Quá trình xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao nhận định đúng là có việc ông Bình tham gia 3 gói bảo hiểm, tổng trị giá 5,5 tỉ đồng.

Tại các giấy yêu cầu bảo hiểm, ông Bình đều tích vào ô trả lời "không" với các câu hỏi "khối u (lành tính hoặc ác tính), ung thư...", "trong một năm vừa qua bạn có đi khám bệnh và/hoặc làm xét nghiệm gì không?", "bạn có đang mắc hoặc đang điều trị bệnh lý nào không?"…

Khi được công ty bảo hiểm đưa đi kiểm tra sức khỏe, ông Bình tiếp tục có câu trả lời tương tự với các câu hỏi "đã từng phải nằm viện điều trị chưa? khi nào? lý do?...".

Tuy nhiên, tài liệu có trong hồ sơ vụ án lại cho thấy trước khi lập phiếu yêu cầu bảo hiểm, ông Bình từng làm xét nghiệm, khám sức khỏe và điều trị bệnh tại nhiều bệnh viện. Tóm tắt bệnh án thể hiện ông từng "giải phẫu bệnh: Carcinom kém biệt hóa di căn hạch; qua Singapore điều trị 6 chu kỳ; chẩn đoán: di căn hạch toàn thân chưa rõ nguyên phát".

Phía bệnh viện còn có công văn xác định ông Bình bị ung thư biểu mô di căn nhiều nơi không rõ nguyên nhân phát, dạng ung thư biểu mô có độc ác cao, tình trạng của bệnh nhân khi phát hiện thuộc giai đoạn cuối…

Những căn cứ trên cho thấy ông Bình biết rõ về tình trạng bệnh tật của mình nhưng đã không khai báo trung thực tại thời điểm xác lập yêu cầu bảo hiểm, ký hợp đồng bảo hiểm.

Hành vi này vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin, đồng nghĩa hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực, công ty không phải chịu trách nhiệm bảo hiểm về những rủi ro đã phát sinh đối với người được bảo hiểm.

Do đó, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng VKSND tối cao, giữ nguyên bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương (bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn).