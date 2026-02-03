Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Khách hàng hủy hơn 831.000 lệnh chuyển 3.060 tỉ đồng khi ngân hàng cảnh báo lừa đảo

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/02/2026 15:15 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước thông tin đến ngày 14.1, có hơn 2,6 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo của ngân hàng về chuyển tiền vào tài khoản rủi ro. Trong đó có hơn 831.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là gần 3.060 tỉ đồng.

Sau thời gian thực hiện Đề án 06 của ngành ngân hàng và kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), nhiều tổ chức tín dụng (TCTD), trung gian thanh toán (TGTT) đã và đang phối hợp với cơ quan công an triển khai mở rộng giải pháp xác thực khách hàng qua thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và triển khai giải pháp xác thực khách hàng qua ứng dụng VNeID trong việc mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.

Khách hàng hủy hơn 831.000 lệnh chuyển 3.060 tỉ đồng khi ngân hàng cảnh báo lừa đảo- Ảnh 1.

Màn hình tin nhắn từ ngân hàng cảnh báo khách khi tài khoản nhận tiền có dấu hiệu bất thường

ẢNH: T.X

Tính đến ngày 23.1, cả ngành ngân hàng đã có hơn 146,1 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 1,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID. Theo đó, 57 TCTD và 39 tổ chức TGTT đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại. 63 TCTD đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy. 32 TCTD và 15 TGTT đang triển khai ứng dụng VneID, trong đó có 21 đơn vị đã triển khai chính thức. 29 ngân hàng và 4 TGTT đã triển khai liên kết tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng phục vụ cho chi trả an sinh xã hội thông qua ứng dụng VNeID.

Hiệu quả của dữ liệu số được minh chứng rõ nét qua Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) của NHNN đã triển khai thí điểm. Tính từ thời điểm bắt đầu triển khai đến hết ngày 14.1, có hơn 2,6 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 831.000 lượt khách hàng đã tạm dừng, hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là gần 3.060 tỉ đồng.

Thực hiện Đề án 06, ngành ngân hàng xác định dữ liệu dân cư là "nguồn tài nguyên vàng" để làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu ngành. Công tác làm sạch dữ liệu được phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, đảm bảo dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống". NHNN đã triển khai hệ thống kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến (cấp chứng thư số) từ tháng 12.2022. Đến ngày 14.1.2026, hệ thống đã kết nối, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ xử lý hơn 1.739 lượt hồ sơ.

NHNN là một trong những bộ, ngành hoàn thành sớm nhiệm vụ đồng bộ 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được giao lên Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết 71. Không chỉ dừng lại ở nội bộ, NHNN còn chủ động xây dựng các API chia sẻ dữ liệu liên thông với Văn phòng Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước qua nền tảng NDXP (nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia), góp phần tạo nên một hệ sinh thái dữ liệu mở và hiệu quả cho cả hệ thống chính trị.

Khám phá thêm chủ đề

khách hàng Ngân hàng Nhà nước cảnh báo lừa đảo
