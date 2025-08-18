Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khách mua 14 tờ vé số ở miền Tây trúng độc đắc, nhận 28 tỉ tại TP.HCM

Dương Lan - Cao An Biên
18/08/2025 05:30 GMT+7

Một người phụ nữ mua 14 tờ vé số ở miền Tây bất ngờ trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng, vừa được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng.

Xác nhận với Thanh Niên mới đây, anh Quốc Duy chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) cho biết vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách.

Theo đó, những tờ vé có dãy số may mắn 081142 thuộc đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 8. Khách đã tìm đến đại lý của anh ở TP.HCM để nhận tiền trúng thưởng.

Mua 14 tờ vé số ở miền Tây trúng độc đắc, khách nhận 28 tỉ ở TP.HCM - Ảnh 1.

14 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng vừa được đại lý vé số Duy đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Vị khách là nữ, ngoài 30 tuổi, mua vé số ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) rồi trúng số. Khách lên TP.HCM và liên hệ với đại lý của tôi để đổi thưởng. Nhận được số tiền lớn, khách rất mừng, nhận toàn bộ qua hình thức chuyển khoản", anh Quốc Duy tiết lộ.

Theo anh Duy, sau khi kiểm tra vé, anh liền đổi thưởng cho khách. Ngay sau đó, hình ảnh 14 tờ vé trúng độc đắc được mạng xã hội chia sẻ, nhiều người để lại bình luận "xin vía".

Chủ đại lý vé số Duy cho biết anh kinh doanh vé số hơn 7 năm nay và hiện có 25 điểm bán ở TP.HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Đại lý của anh nhiều lần bán trúng và đổi độc đắc cho khách.

Mới đây, đại lý vé số Khánh Thy ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho người phụ nữ trúng số 2 tờ. Theo đó, 2 tờ có dãy số 924872 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 724872.

