Khách mua gạo Việt Nam mở toang cửa nhập khẩu để ứng phó siêu El Nino

Ngày 4.8, trên trang web chính thức của Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đăng thông tin cho biết nước này sẽ duy trì nhập khẩu gạo để ứng phó với rủi ro vì El Nino gia tăng cường độ. Năm nay nước này sẽ không tạm dừng nhập khẩu gạo trong trong 4 tháng cuối như 2025.



Khách mua lớn nhất của hạt gạo Việt Nam tăng nhập khẩu để ứng phó với siêu El Nino ẢNH: DUY TÂN

Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco P. Tiu Laurel Jr. cho biết: Trong năm nay, việc duy trì lượng dự trữ đầy đủ quan trọng hơn lợi ích của việc hạn chế nhập khẩu. "Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo đất nước có đủ lượng dự trữ từ sớm trước vụ thu hoạch tiếp theo. An ninh lương thực nghĩa là phải chủ động, chứ không phải đợi đến khi nguồn cung khan hiếm mới ứng phó".

Hiện tượng El Nino có nguy cơ làm giảm sản lượng trong nước và thắt chặt nguồn cung gạo trước vụ thu hoạch mùa khô vào đầu năm 2027. Bài viết cũng một lần nữa xác nhận thông tin về việc dự báo sản lượng lúa gạo của Philippines sẽ giảm tới 750.000 tấn do ảnh hưởng của El Nino.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp Philippines cho biết thêm, tính đến ngày 3.8, lượng gạo nhập khẩu đã đạt 3,3 triệu tấn.

Tháng trước, Philippines vừa thông báo tạm ngưng nhập khẩu gạo 5% tấm nhằm hỗ trợ nông dân trong nước tiêu thụ lúa trong vụ thu hoạch sắp tới. Tuy nhiên, thông tin mới đây cho thấy rủi ro thật sự về an ninh lương thực với quốc đảo này gia tăng nhanh chóng theo sự tăng cấp của El Nino.

Đầu năm nay, Philippines dự báo nhập khẩu gạo chỉ từ 3,6 - 3,8 triệu tấn. Tuy nhiên, báo cáo tháng 6 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho hay năm 2026 Philippines sẽ nhập nhập khẩu tới 5,1 - 5,2 triệu tấn gạo.

Philippines là nhà nhập khẩu gạo số 1 thế giới và khách mua lớn nhất của Việt Nam, có đến 80% gạo nhập khẩu của nước này mua từ Việt Nam.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện thấp nhất là 500 USD/tấn và giá sàn thu mua lúa tại ruộng 7.000 đồng/kg. Nếu thấp hơn giá này, nông dân không có lãi và doanh nghiệp cũng thua lỗ. Bảo vệ giá lúa gạo để duy trì động lực sản xuất cho người nông dân là chiến lược an ninh lương thực tốt nhất cho Việt Nam và cả các nhà nhập khẩu.