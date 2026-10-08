Khách sạn ở Hà Nội, TP.HCM tăng đặt phòng hơn 600% nhờ concert

Đổ xô đặt phòng khách sạn tại Hà Nội, TP.HCM

Hàng loạt concert lớn diễn ra trong tháng 10 đang tạo nên làn sóng du lịch âm nhạc sôi động tại Việt Nam. Không chỉ mua vé xem thần tượng biểu diễn, nhiều người hâm mộ còn sẵn sàng di chuyển giữa các thành phố, đặt vé máy bay, khách sạn từ sớm để kết hợp tham dự concert với du lịch, mua sắm và khám phá điểm đến.

Theo dữ liệu Trip.com công bố ngày 8.10, nhu cầu du lịch đến Hà Nội và TP.HCM trong thời gian diễn ra các chương trình âm nhạc lớn ghi nhận mức tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Hà Nội, hai đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn BIGBANG 2026 - 2027 World Tour XX: COSMOS, dự kiến diễn ra ngày 24 - 25.10 tại sân vận động Mỹ Đình, đang tạo sức hút đáng kể. Trong giai đoạn 23 - 26.10, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội tăng 74%, số lượng hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025, góp phần đưa nhu cầu du lịch đến thủ đô trong tháng 10 tăng 45%.

Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội tăng 74% nhờ concert của nhóm nhạc Bigbang ẢNH: TRIP.COM

Đáng chú ý, ngay khi đợt mở bán vé sớm diễn ra ngày 14.8, lượng đặt vé máy bay và khách sạn trên Trip.com đã tăng gấp 6 lần mức trung bình hằng ngày. Nền tảng này cho biết các khách sạn được ghi nhận trong bán kính 3 km quanh sân Mỹ Đình đã hết phòng cho dịp concert từ ngày 29.7. Riêng lượng đặt phòng cho đêm 23 - 24.10 tăng khoảng 15 lần so với mức trung bình các ngày trong tháng.

Vé máy bay được đặt trước trung bình 70 ngày, trong khi khách sạn được đặt trước 76 ngày. Đáng chú ý, 65% lượt đặt khách sạn được thực hiện trước ngày khởi hành ít nhất 60 ngày.

Tại TP.HCM, hai chương trình "Tinh Hà Say Hi" và "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 - 18.10 cũng thúc đẩy nhu cầu đi lại và lưu trú. Theo Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến TP.HCM trong giai đoạn 16 - 19.10 tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, lượng đặt phòng khách sạn cho các đêm 16 - 17.10 tăng tới 621%, tương đương hơn 7 lần so với cùng kỳ.

Những con số trên cho thấy các chương trình âm nhạc quy mô lớn không chỉ thu hút khán giả đến địa điểm biểu diễn mà còn góp phần tạo nhu cầu cho nhiều dịch vụ liên quan như hàng không, lưu trú, ăn uống và vận chuyển.

Khách Việt đặt vé máy bay đi Bangkok tăng hơn 1.100%

Không chỉ trong nước, làn sóng du lịch theo concert còn lan rộng đến nhiều điểm đến châu Á như Bangkok, Kuala Lumpur hay Singapore.

Dữ liệu Trip.com cho thấy, đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn "After Hours Til Dawn" của The Weeknd tại Bangkok ngày 11.10 khiến lượng đặt chỗ du lịch đến thủ đô Thái Lan trong giai đoạn 9 - 11.10 tăng gấp 7 lần mức trung bình hằng ngày của tháng. Trong khi đó, hai đêm diễn tại Kuala Lumpur vào ngày 4 - 5.11 cũng khiến lượng đặt chỗ cho giai đoạn 2 - 4.11 tăng gần 22 lần so với mức trung bình hằng ngày của tháng 11.

Sức hút từ nhóm nhạc BTS còn tạo ra những đợt tăng trưởng mạnh hơn. Lượng đặt vé máy bay đến Bangkok trong tháng 12 tăng tới 1.116% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Singapore tăng 696%. Đây đều là những điểm đến nằm trong lịch trình lưu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc vào cuối năm. Đáng chú ý, không chỉ các nhóm nhạc quốc tế, sự góp mặt của nghệ sĩ Việt tại những sân khấu lớn trong khu vực cũng góp phần thu hút người hâm mộ xuất ngoại.

Làn sóng “đu” concert thúc đẩy nhu cầu du lịch, lưu trú của giới trẻ ẢNH: LÊ NAM

Số liệu Agoda mới công bố thì lượng tìm kiếm chỗ ở tại Bangkok của khách Việt trong giai đoạn 9 - 22.11 cũng tăng tới 105% so với cùng kỳ năm 2025, cao nhất trong các thị trường châu Á được ghi nhận. Đây cũng là thời điểm diễn ra chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 vào ngày 14.11, với sự góp mặt của đại diện Việt Nam là ca sĩ Tóc Tiên.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông Vietluxtour nhận định, du lịch concert đang dần vượt ra khỏi phạm vi một thị trường ngách để trở thành động lực lựa chọn điểm đến của nhiều du khách trẻ. Vé xem biểu diễn có thể là lý do khởi hành, nhưng những trải nghiệm về lưu trú, ẩm thực, mua sắm và khám phá văn hóa địa phương mới tạo nên giá trị của cả chuyến đi.

Sức hút của loại hình này còn đến từ cảm xúc, tính độc nhất về thời gian và khả năng kết nối cộng đồng người hâm mộ. Khác với một điểm tham quan có thể ghé thăm nhiều lần, concert thường chỉ diễn ra trong một hoặc hai đêm, khiến người hâm mộ sẵn sàng đưa ra quyết định nhanh chóng và chi tiêu cho nhiều dịch vụ du lịch.