Lừa đảo đặt phòng ngày càng tinh vi

Sáng 6.10, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về quản lý cơ sở lưu trú du lịch, an ninh trật tự, phòng chống ma túy và phòng ngừa lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú năm 2026.

Một trong những vấn đề được lực lượng công an cảnh báo là tình trạng giả mạo cơ sở lưu trú và lừa đảo đặt phòng trực tuyến đang ngày càng tinh vi. Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, cho biết với sự phát triển nhanh của công nghệ, các đối tượng có thể tạo ra website, fanpage và giao diện gần giống trang chính thức của doanh nghiệp lưu trú. Hình ảnh, thông tin giới thiệu thậm chí có thể được sao chép gần như nguyên bản, khiến người dùng rất khó phân biệt nếu không kiểm tra kỹ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Một số trang giả còn sử dụng tên miền chỉ khác trang thật một ký tự hoặc chi tiết nhỏ, sau đó đưa ra những mức giá hấp dẫn bất thường để thu hút khách. Khi người dùng liên hệ, đối tượng thường tạo áp lực về thời gian, yêu cầu chuyển tiền ngay để "giữ suất", "chốt giá ưu đãi" hoặc hoàn tất nhanh thủ tục đặt phòng.

Theo đại diện PC06, đây là thời điểm người dùng dễ mất cảnh giác nhất. Khi nạn nhân bắt đầu làm theo hướng dẫn, đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc cung cấp các thông tin cá nhân nhạy cảm như số tài khoản, mật khẩu, mã xác thực hoặc căn cước công dân.

Thực tế, có trường hợp ban đầu nạn nhân chỉ chuyển hơn 20 triệu đồng để mua kỳ nghỉ, nhưng vì tiếp tục làm theo hướng dẫn nhằm lấy lại số tiền đã chuyển, thiệt hại sau đó tăng lên rất lớn. Đại diện PC06 cho rằng thủ đoạn chung của các đối tượng là xây dựng kịch bản bài bản, liên tục thúc ép để nạn nhân không có thời gian kiểm chứng thông tin.

Đại diện PC06, Công an TP.HCM cảnh báo các thủ đoạn giả mạo cơ sở lưu trú, website và fanpage để lừa khách đặt phòng trực tuyến ẢNH: AI HỖ TRỢ

Không chỉ du khách, các cơ sở lưu trú cũng được yêu cầu tăng cường quản lý và chủ động phòng ngừa rủi ro. PC06 cho biết, lực lượng chức năng từng phát hiện các nhóm đối tượng thuê nhiều phòng, nguyên tầng, nhà nguyên căn, thậm chí nguyên cơ sở lưu trú để tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật. Một số trường hợp tập trung đông người, sinh hoạt và làm việc khép kín trong thời gian dài, có yếu tố người nước ngoài và liên quan đến vi phạm về xuất nhập cảnh hoặc hoạt động lừa đảo qua mạng.

Do đó, cơ sở lưu trú không nên vì khách thuê dài hạn hoặc thuê số lượng lớn mà giao toàn quyền rồi buông lỏng quản lý. Việc kiểm tra giấy tờ, ghi nhận thông tin người ra vào, khai báo lưu trú và nhận diện các biểu hiện bất thường vẫn phải được thực hiện đầy đủ.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh, an toàn không chỉ là yêu cầu của công tác quản lý mà còn trực tiếp tác động đến chất lượng và sức cạnh tranh của điểm đến. Trong bối cảnh ngành du lịch chuyển từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng, TP.HCM cần tiếp tục nâng cao khả năng thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu; muốn vậy, trước hết điểm đến phải tạo được niềm tin cho du khách.