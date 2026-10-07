Khách Singapore tưởng mất hết tiền du lịch, nhân viên quán ăn TP.HCM làm điều không ngờ

Câu chuyện sau đoạn clip "gây sốt"



Đầu giờ chiều 6.10, chúng tôi đến quán ăn Oanh Cua (đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) để tìm hiểu đoạn clip các nhân viên của quán bới tung 3 xe rác để tìm đồ thất lạc cho khách Singapore.

Nhân viên quán ăn cùng 2 khách Singapore bới rác tìm phong bì chứa tiền ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chị Lê Phương Oanh - chủ quán kể lại sự việc xảy ra ngày 29.9 khi 2 khách Singapore ghé quán ăn của chị để ăn tối rồi rời đi. "Nhưng đến tối muộn, 2 bạn khách hớt hải quay lại tiệm, vẻ mặt tái mét, hoảng loạn cho biết đã để quên 1 phong bì chứa tiền là toàn bộ số tiền mang theo để trang trải chuyến du lịch Việt Nam. Lúc kiểm tra camera an ninh thì không thấy phong bì đâu, khách nghĩ rằng bao thư nhỏ đã vô tình bị gom lẫn vào trong đống khăn giấy, vỏ hộp cua rồi vứt vào sọt rác", chị Oanh kể.

Lúc này tiệm cũng chuẩn bị đóng cửa, nhân viên xếp đồ ra về. Tuy nhiên không chút đắn đo, cả nhóm nhân viên của tiệm lập tức chạy ra điểm gom rác. Lúc này, rác của quán đã đổ lẫn vào 3 xe rác lớn của khu vực. Trời bắt đầu mưa. Thấy nhóm bạn trẻ loay hoay, một số công nhân vệ sinh môi trường cũng nhiệt tình hỗ trợ đẩy thêm xe trung chuyển để các nhân viên cùng 2 người khách lật tìm.

Cái kết bất ngờ và bức thư tay cảm ơn viết vội

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, mọi người phải ngừng vì không tìm thấy. Khi trở về khách sạn để rà soát lại đồ đạc cá nhân, 2 du khách Singapore vỡ òa phát hiện chiếc phong bì đựng tiền nằm sâu dưới 1 túi xách khác, chứ chưa hề bị rơi mất.

Chị Lê Phương Oanh - chủ quán ăn Oanh Cua khoe dòng thư cảm ơn của khách ghi vội trên chiếc phong bì ẢNH: TRẦN KHA

Biết tài sản không mất, ngày hôm sau họ quay trở lại quán ăn để bày tỏ lòng biết ơn. Họ gửi quà cùng chiếc phong bì dán kín với lời dặn hãy mở ra sau khi họ đã rời đi. Đặc biệt, ngay trên phong bì, 2 du khách này nắn nót viết những dòng thư tay bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh gửi gắm lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Oanh và tập thể quán vì sự nhiệt tình tốt bụng và nghĩa cử cao đẹp.

Đồ của khách phải trả cho khách

Đứng gần quầy bếp, nhân viên quán Nguyễn Thành Đạt (21 tuổi) người trực tiếp tham gia bới rác đêm hôm ấy tươi cười bộc bạch: "Lúc khách hốt hoảng báo mất hết tiền du lịch, tụi em chẳng nghĩ ngợi gì đến dơ hay hôi hám cả. Người ta ở nước ngoài qua xứ mình, lỡ mất sạch tiền thì bơ vơ biết xoay xở sao. Chị Oanh từ trước đến nay quán triệt tụi em rất nghiêm: khách để quên bất cứ thứ gì, từ cái áo mưa, mũ bảo hiểm đến tiền bạc, đều phải cất kỹ gửi lại. Lúc biết tiền nằm trong túi xách của khách, tụi em chẳng ai thấy tiếc công cả, trái lại ai nấy đều thở phào mừng rỡ vì khách không bị mất tài sản".

Khách xếp hàng dài chờ mua cua tại quán Oanh Cua ẢNH: TRẦN KHA

Khi đoạn clip lan truyền trên mạng, bên cạnh "cơn mưa" lời khen cũng có những bình luận hoài nghi cho rằng quán đang "diễn kịch", tạo nội dung câu view.

Nghe nhắc đến điều này, chị Oanh chỉ cười xòa: "Quán của tôi trộm vía khách quen lẫn khách vãng lai ủng hộ đông đúc, làm từ trưa đến tối còn không kịp nghỉ tay thì rảnh đâu mà dàn dựng chi cho cực thân. Mình làm việc từ cái tâm, thấy người ta gặp hoạn nạn thì xắn tay áo giúp. Giữ được tài sản cho khách và để lại hình ảnh người Việt Nam mến khách, tốt bụng trong mắt bạn bè quốc tế, với tôi bấy nhiêu đó là hạnh phúc lắm rồi".