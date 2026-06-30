Quán ăn quê nhà ở TP.HCM 'đóng cửa sớm vì quá đông' sau loạt bài của Báo Thanh Niên

Tháng 6, TP.HCM được tạp chí Time Out (Anh) xếp vào top thành phố có nền ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026. Làm nên sức hút ấy không chỉ là những địa chỉ nổi tiếng bán món đặc trưng của TP.HCM mà còn có hàng ngàn quán ăn mang hương vị quê nhà của người dân từ khắp mọi miền tụ hội về đây.

Các món ăn là đặc sản địa phương từ khắp tỉnh thành trên cả nước du nhập vào TP.HCM đã góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và hấp dẫn cho TP.HCM - top thành phố có nền ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 ẢNH: CAO AN BIÊN

Cũng trong tháng 5 và tháng 6.2026, bánh mì và món bánh ram ít Huế bất ngờ "gây bão" mạng xã hội quốc tế với những clip hot trend đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, khiến cộng đồng người nước ngoài dành sự quan tâm đặc biệt tới ẩm thực Việt Nam.

Từ những sự vinh danh đáng tự hào dành cho văn hóa - ẩm thực TP.HCM nói riêng và sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng quốc tế dành cho ẩm thực Việt Nam nói chung, đặc biệt là những đặc sản, món ăn vùng miền, Báo Thanh Niên thực hiện loạt bài "Đi tìm quán ăn quê nhà ở TP.HCM" giới thiệu những địa chỉ lưu giữ ký ức, văn hóa địa phương góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực đặc biệt của thành phố.

Loạt gồm 14 bài đã giới thiệu nhiều hàng quán độc đáo tại TP.HCM bán những đặc sản địa phương từ Bắc vào Nam nổi bật, từ bún thang Hà Nội, xu xoa Quảng Ngãi, bánh ram ít Huế, cao lầu Hội An, bún rạm, bún tôm Phù Mỹ, bún cua thối Gia Lai, hủ tiếu Sa Đéc, bún cá Châu Đốc, bún mắm Bạc Liêu, bánh tầm cay Cà Mau… Mỗi hàng quán mỗi món ăn là một câu chuyện độc đáo có một không hai về hành trình lan tỏa vẻ đẹp văn hóa - ẩm thực Việt Nam đậm đà bản sắc địa phương, vùng miền ở TP.HCM.

"Sau khi lên Báo Thanh Niên, 9 giờ 30 phút sáng tôi phải đóng cửa vì hết món"

Đó là chia sẻ của chị Bích Ngọc (36 tuổi), truyền nhân đời thứ 3 của quán bún thang có thâm niên gần 4 thập kỷ, được thực khách gọi với cái tên thân thương là Bún Thang 50.

Quán ăn này được Báo Thanh Niên giới thiệu trong bài viết "Quán bún thang bình dân trứ danh TP.HCM, truyền 3 đời: Nguồn gốc tên gọi từ đâu?", được đăng tải vào ngày 18.6.2026.

Chị Bích Ngọc đã dành lời cảm ơn cho bài báo viết về quán và sức lan tỏa của Báo Thanh Niên giúp quán ăn gia đình chị được nhiều người biết tới rộng rãi hơn ẢNH: CAO AN BIÊN

Món bún thang ở quán ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau khi xuất hiện trên Báo Thanh Niên, chị Bích Ngọc đã nhắn tin, dành lời cảm ơn đến tờ báo vì đã lan tỏa câu chuyện về tình yêu, tâm huyết của chị và gia đình dành cho món ăn Hà Nội nổi tiếng.

"Sau khi lên báo, quá trời người xem bài viết viết về quán ăn của gia đình mình và tìm tới quán ăn. Bình thường, quán mở bán từ sáng sớm tới 13 giờ, vậy mà sau khi bài viết được lan tỏa, mới 9 giờ 30 phút đã bán hết món, phải đóng cửa sớm", chị Bích Ngọc chia sẻ.

Chính sự ủng hộ bất ngờ của khách là niềm vui và hạnh phúc của chủ quán và gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để chị phải cố gắng nhiều hơn để phục vụ cho khách tốt nhất.

Quán ăn này được sáng lập bởi cụ bà Phạm Ngọc Bảo (86 tuổi), người gốc Hà Nội vào TP.HCM sống và làm việc sau 1975. Cụ Bảo là bà ngoại chồng của chị Ngọc. Giờ đây, cụ bà tự hào và an tâm khi giao quán ăn tâm huyết của mình cho cô cháu dâu người miền Trung.

"Trong rất nhiều món ăn, tôi chọn món bún thang để bán, món ăn có nguồn gốc lâu đời, rất rất lâu ở Hà Nội. Món ăn này là món tôi thích gắn bó với ký ức tuổi thơ của tôi, một món ăn thanh tao không có nhiều dầu mỡ, tốt cho sức khỏe. Tôi nấu món ăn theo đúng hương vị Hà Nội, theo đúng ký ức, kinh nghiệm của cuộc đời mình", bà kể với phóng viên.

Sau khi lên báo, chủ quán cho biết 9 giờ 30 phút sáng đã bán hết món vì khách kéo tới đông ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Thảo Phan (27 tuổi) làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài ở phường Sài Gòn (TP.HCM), một "fan cứng" của những bài viết ẩm thực trên Báo Thanh Niên cũng cho biết nhờ đọc báo mà chị mới lần đầu biết tới món bún thang này.

"Nhìn trên ảnh thấy món này hấp dẫn quá, nên sau khi đọc báo, cuối tuần, tôi cùng bạn bè tới trải nghiệm ăn thử, không ngờ thấy mọi người tới đông quá đông. Lần đầu ăn bún thang, tôi cảm thấy mình khá hợp với món này vì hương vị thanh tao, không quá nhiều gia vị, đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Từ nay, tôi có một món mới để thưởng thức và một quán mới để ghé ăn ở thành phố", độc giả chia sẻ.

"Quá biết ơn Báo Thanh Niên!"

Sức lan tỏa của loạt bài "Đi tìm quán ăn quê nhà ở TP.HCM" còn được thể hiện qua lời cảm ơn chân thành của chủ quán bún cua thối "Măm Măm Gia Lai", là quán ăn xuất hiện trong bài Quán bún cua thối Gia Lai hiếm có ở TP.HCM: 'Thum thủm mà… lỡ ghiền!' được đăng tải ngày 16.6.2026.

Chị Thu Hà, người sáng lập quán cùng chị gái của mình là chị Thu Hằng đã bày tỏ niềm vinh dự và sự tự hào khi quán ăn bán món quê hương Gia Lai có thâm niên gần 1 thập kỷ của 2 chị em ở TP.HCM xuất hiện trên Báo Thanh Niên.

Sau khi được giới thiệu trên Báo Thanh Niên, quán ăn của chị Thu Hằng khách ngồi không còn chỗ trống ẢNH: B.C

Sau khi bài viết giới thiệu về quán ăn được "lên sóng", với sức lan tỏa của bài viết, thực khách tìm tới quán đông nghẹt những ngày sau đó, đến mức chủ quán phải thông báo khóa các ứng dụng giao hàng để tập trung phục vụ cho khách ăn tại chỗ.

Có thời điểm quán thông báo đóng cửa sớm vì hết món. Quán ăn nhỏ cũng tuyển thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu công việc.

"Sau khi lên Báo Thanh Niên, có rất nhiều cô chú lớn tuổi là khách mới ghé ăn. Quá dễ thương! Các cô chú đó bảo là đọc báo nên mới biết tới quán. Đa phần, khách đọc báo tới ăn là người Gia Lai đồng hương, người Quy Nhơn định cư lâu năm ở Sài Gòn. Thực sự quá biết ơn Báo Thanh Niên. Đây là cơ hội để tụi mình kết nối đồng hương!", chị Thu Hằng chia sẻ.

Cũng theo chủ quán, bên cạnh đồng hương, nhiều người tứ xứ làm việc ở TP.HCM khi đọc báo cũng tìm tới ăn thử vì tò mò. Chị bất ngờ khi có những khách không phải người địa phương như rất thích món này, thậm chí ăn hết sạch.

Tô bún cua thối đặc sắc của quán ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, bà Truyền Mai (52 tuổi) chủ quán bánh tầm cay đặc sản Cà Mau hiếm hoi ở TP.HCM, là quán ăn được giới thiệu trong bài viết "Bánh tầm cay đặc sản Cà Mau ở TP.HCM: Quán bình dân trong hẻm bán 24/7" chia sẻ rằng bà chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, quán ăn của mình lại được xuất hiện trên tờ báo lớn như Báo Thanh Niên.

Với bà, đây là sự tự hào, cũng là sự động viên cho nỗ lực của bà mang món ăn ở quê vốn còn chưa được nhiều người biết tới đến với thực khách ở TP.HCM.

Anh Huy Võ (28 tuổi) là người Cà Mau, hiện đang sống và làm việc ở phường Bàn Cờ cho biết thông qua bài báo, anh mới biết được ở TP.HCM có bán món đặc sản quê mình. Anh cho biết đã lên lịch cùng bạn bè tới ăn để đỡ nhớ hương vị quê hương.

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