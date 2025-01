Khách tây 'mê' tết ta

Nôn nao ăn tết, chơi tết Việt

Phố ông đồ tại TP.HCM mỗi dịp Tết Nguyên đán là địa điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Didier B. Boissonnet (quốc tịch Pháp) cho biết đây là năm thứ 2 ông ở lại để trải nghiệm tết cổ truyền của VN và quả thật "mê đắm" không khí tết Việt. Ông kể cách đây 6 năm, ông cùng nhóm bạn sau khi nghỉ hưu, du lịch đến VN, rồi bén duyên nơi đây và năm nay ở lại ăn tết thêm lần nữa.

"Chúng tôi đã chọn lựa VN là điểm đến đầu tiên khi du lịch đến châu Á ngay sau dịch Covid-19. Thế rồi phong cảnh, khí hậu, món ăn và con người nơi đây hấp dẫn quá, tôi đã quay lại VN lần thứ 2, thứ 3... Nói như người Việt là định mệnh hay số phận, cách đây 3 năm tôi bén duyên tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), nhận nơi đây làm quê hương thứ 2. Năm trước, tôi ở lại ăn tết với gia đình vợ ở Khánh Hòa, cũng sắm sửa tươm tất từ hoa, bánh chưng, trang trí nhà cửa... Năm nay cũng ở VN, nhưng sẽ đi du lịch. Chúng tôi sẽ đi Hội An, Huế, Quảng Trị…, nơi có nhiều hoạt động dân gian, truyền thống Việt vào dịp tết để trải nghiệm. Chẳng hạn lễ hội đua thuyền, lễ hội vật làng Sình, chơi bài chòi ở Hội An, cầu ngói Thanh Toàn...", với vốn tiếng Việt không đầy đủ, thỉnh thoảng chen vào nhiều câu bằng tiếng Anh, ông Boissonnet vẫn khiến chúng tôi cảm nhận rõ tâm trạng háo hức của mình khi nhắc đến các lễ hội tại miền Trung mà ông muốn xem.

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa tết cổ truyền tại Bà Nà ẢNH: SUN GROUP

Vợ chồng ông bà Boissonnet đang thuê căn hộ gần khu vực chợ Đầm (Nha Trang), nơi ông có nhiều bạn bè người Pháp sống tại thành phố biển, nên gia đình sẽ sắm một số món truyền thống Pháp và Việt như gan ngỗng, hải sản, bánh chưng, củ kiệu chua và rượu vang… để tổ chức tiệc tất niên. Sau đó, 2 vợ chồng sẽ đi tàu lửa đến Đà Nẵng, Hội An, Huế để trải nghiệm cái tết ở nhiều nơi.

Với những người nước ngoài sống tại VN lâu năm, cảm nhận về tết Việt cũng không khác gì người Việt. Đó là sự hối hả nhưng háo hức những ngày trước tết. Ông Chinoros Benjachavakul (tên Việt là Nguyễn Ba Ty), Giám đốc nhân sự của CP Việt Nam, chia sẻ 20 năm sống tại VN, số lần ở lại đón tết Việt cũng đếm hơn 1 bàn tay. Năm nay, do sức khỏe của mẹ không tốt, ông muốn dành thật nhiều thời gian bên bà nên những ngày nghỉ tết sẽ về Thái Lan. Nhưng ông đang thụ hưởng tết Việt một cách trọn vẹn nhất, bởi tết Việt với ông là những ngày trước tết, ngay thời điểm này.

"Tết Việt của tôi thường đến sớm một chút, bằng các hoạt động trao quà tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là hoạt động rất quan trọng của công ty. Còn vào chính tết, nếu ở VN, tôi đi chùa, ra đường hoa Nguyễn Huệ ngắm mọi người du xuân, chụp thật nhiều khoảnh khắc đẹp chỉ có trong mấy ngày tết. Tôi rất thích không khí xuân tại các đường hoa ở VN. Song song đó là không khí trầm mặc, bình yên tại các ngôi chùa. Tôi hay viếng chùa Việt vào những ngày tết. Những nơi đó luôn cho chúng ta năng lượng để bắt đầu một năm mới với nhiều may mắn, bình yên nhất", ông nói.

Khov MengLay (20 tuổi), du học sinh người Campuchia, vừa kết thúc buổi học tiếng Việt cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây là năm thứ 2 Khov MengLay đón tết tại TP.HCM cùng gia đình ba mẹ nuôi ở H.Nhà Bè. "Em rất thích tết VN. Cảm giác chỗ nào cũng tràn ngập không khí vui tươi. Đường sá được trang trí rất đẹp và thông thoáng, không nhiều xe cộ như ngày thường. Dịp này em được nghỉ học, có nhiều thời gian để về thăm ba mẹ nuôi cũng như đi chơi cùng các bạn người Việt. Mọi người trò chuyện, cùng nhau ăn đồ ăn VN. Điều em thích hơn cả là khi mọi người tới thăm sẽ gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp và lì xì. Ở Campuchia, tết của người Khmer rơi vào tháng 4, mọi người thường đi chùa và chúc tiền cho người lớn tuổi. Còn ở VN thì cả trẻ con và người lớn như bọn em cũng được lì xì. Em mong sẽ có cơ hội tới nhiều nơi khác nữa để được trải nghiệm không khí tết tại nhiều địa phương ở VN", cậu thanh niên người Campuchia chia sẻ.

Nhiều du khách nước ngoài du lịch và ở lại để đón Tết Nguyên đán VN như trải nghiệm thú vị ẢNH: CAO AN BIÊN

Cô sinh viên người Lào Yaovapha cũng đang hào hứng đếm từng ngày tới dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Lần đầu tiên cùng Hội Sinh viên Lào tại TP.HCM đón tết Việt năm 2024, Yaovapha đã được tận hưởng trọn vẹn một TP.HCM năng động khi tham gia các chương trình vui chơi, giải trí tại nhiều điểm du lịch phổ biến của thành phố: Thăm đường hoa, chụp ảnh tết, trải nghiệm city tour… Thời gian nghỉ kéo dài đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ Lào khám phá thêm rất nhiều điều thú vị tại trung tâm kinh tế sôi động nhất VN.

"Theo em, tết VN là một nét đẹp truyền thống thú vị. Tết truyền thống của VN có nhiều điểm khác biệt với tết Lào. Ở TP.HCM bình thường chỉ cảm nhận nhịp sống hối hả, sôi động, náo nhiệt, nhưng đến tết mọi người lại sum họp, cùng nhau ăn uống, vui chơi, rất tình cảm. Sự ấm áp, bình yên, những lời chúc ý nghĩa, quà tặng, lì xì của người Việt khi ăn tết thật sự khiến em rất ấn tượng. Em đặc biệt thích bánh chưng vì có hương vị tương tự bánh ở Lào, khiến em cảm thấy như đang ở quê mình", Yaovapha vui vẻ nói.

Ngày càng nhiều khách tây "mê" tết ta

Ông Didier B. Boissonnet nhận xét không khí sôi động nhưng ấm áp, đặc biệt là thái độ coi trọng ngày tết cổ truyền thông qua việc trang trí rất chỉn chu của người Việt đã tạo sự tò mò, muốn tìm hiểu khám phá của du khách. "Không chỉ với tết Âm lịch, ngay dịp tết Dương lịch vừa rồi, nhiều nơi ở VN cũng tổ chức để đón khách nước ngoài rất rầm rộ. Tại Nha Trang, lần đầu tiên tôi được xem màn trình diễn của DJ và là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới Alan Walker. VN đang làm rất tốt việc tạo sự mới mẻ, trẻ trung để hấp dẫn du khách", ông Boissonnet nói thêm.

Là một trong những đơn vị đẩy mạnh dòng tour "Tây ăn Tết ta" trong nhiều năm qua, Vietluxtour ghi nhận nhiều thị trường khách châu Âu "mê" tết Việt, nhất là Ba Lan. Du khách Ba Lan rất thích du lịch VN với các loại hình tham quan, nghỉ dưỡng ở các vùng biển nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm sự đa dạng, độc đáo, khác biệt trong văn hóa vùng miền Nam - Trung - Bắc. Khách rất thích biển VN vì đẹp và nắng ấm. Vietluxtour thường vào mùa cao điểm khách Ba Lan từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau.

VN ngày càng hấp dẫn du khách nước ngoài vì sự phong phú văn hóa, phong cảnh... Trong ảnh: du khách nước ngoài tham quan Văn Miếu (Hà Nội) dịp Tết Nguyên đán 2024 ẢNH: NGOC THẮNG

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Vietluxtour, cho biết ngay khi có thông tin mới về chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho du khách các thị trường Ba Lan, CH Czech và Thụy Sĩ, Vietluxtour đã triển khai phối hợp cùng đối tác làm mới sản phẩm, cập nhật các chính sách ưu đãi mới cho đối tác và khách hàng. Công ty đang tất bật chuẩn bị chu đáo mọi dịch vụ để đón đoàn khách Ba Lan gần 100 người đến TP.HCM đón tết từ 20.1 tới. Đoàn khách liên tuyến Đông Dương, đi từ Thái Lan qua Campuchia và tham quan VN dài nhất (8 ngày). Sau khi tới TP.HCM, du khách Ba Lan sẽ đi Mỹ Tho, sau đó ra Phan Thiết nghỉ dưỡng 4 ngày.

Trên hành trình này, hành khách sẽ tham gia tour "Tây ăn Tết ta" của Vietluxtour với những trải nghiệm văn hóa tết truyền thống của người Việt như: thưởng thức các món ăn ngày tết như bánh tét, bánh chưng, thịt kho, dưa kiệu và nhận lì xì. Các năm trước, Vietluxtour đều nhận được những phản hồi rất tích cực của du khách sau các trải nghiệm tết tại VN nên công ty luôn duy trì hoạt động này hằng năm để tăng thêm sự đa dạng, độc đáo trong sản phẩm cũng như mang đến cho du khách nước ngoài những ấn tượng đẹp về văn hóa VN.

"Tết Nguyên đán năm nay, ngoài xu hướng chọn các sản phẩm tham quan, trải nghiệm tết 3 miền, chúng tôi nhận thấy du khách cũng hướng đến các sản phẩm thư giãn với dịch vụ cao cấp. Bên cạnh tour trọn gói, nhiều du khách ưa chuộng các hình thức tour du lịch mở, theo yêu cầu (F&E, tour option - NV) được thiết kế để phục vụ riêng theo nhóm, đặc biệt là khách Việt kiều", ông Trần Thế Dũng nhận định.

Đại diện Tập đoàn Sun Group cũng ghi nhận xu hướng khách nước ngoài đón Tết Nguyên đán ở VN trong 2 năm trở lại đây có dấu hiệu tăng. Đặc biệt là thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan - những thị trường khách đón Tết Nguyên đán giống VN. Họ lựa chọn Đà Nẵng, Phú Quốc để du xuân và do có đường bay thẳng, dễ di chuyển, thời gian bay ngắn. Dự báo, số lượng khách từ các thị trường này đến các điểm đến của Sun Group tại Đà Nẵng, Phú Quốc sẽ tăng trưởng so với năm ngoái do gia tăng số lượng chuyến bay quốc tế.

"Tại Phú Quốc, nếu năm ngoái thời gian này chỉ có khoảng 8 chuyến bay quốc tế đến và đi mỗi ngày thì hiện tại đã tăng lên từ 25 - 28 chuyến đến và đi mỗi ngày. Những hoạt động vui chơi, giải trí được du khách yêu thích tại Phú Quốc là xem pháo hoa hằng đêm, đi chợ đêm bên biển, xem các show diễn đẳng cấp thế giới như Kiss of the Sea và Symphony of the Sea, hay đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm. Còn tại Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong 7 ngày từ 27.1 - 2.2, dự kiến có 449 chuyến bay quốc tế hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Khu du lịch Sun World Ba Na Hills vẫn luôn là điểm đến được yêu thích, đặc biệt với lễ hội hoa tulip dịp tết này", đại diện Sun Group dẫn chứng.

Du khách nước ngoài tham quan chợ hoa tết tại công viên 23 tháng 9 (TP.HCM) năm 2024 ẢNH: NHẬT THỊNH

Phong phú điểm đến để du khách thưởng lãm, trải nghiệm

Trong khi đó, với dự báo lượng khách quốc tế dịp tết năm nay sẽ tăng trưởng khá tốt so với Tết Giáp Thìn năm ngoái, các điểm đến cũng đang tăng cường nhân lực, xây dựng nhiều chương trình để mang đến những trải nghiệm độc đáo nhất, chỉ có tại dịp tết cho du khách. Nhiều lễ hội truyền thống, dân gian, hoạt động văn hóa đặc sắc được nhiều địa phương "bày biện" chu đáo để đón khách.

Tại TP.HCM, đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa," từ ngày 27.1 - 2.2 (28 tháng chạp đến mùng 5 tết) sẽ là không gian ngập tràn sắc hoa cùng những tiểu cảnh độc đáo. Đây là điểm hẹn quen thuộc thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Đặc biệt, Q.8 nổi bật với chợ hoa "trên bến, dưới thuyền" độc đáo. Nơi đây bao năm qua là điểm hẹn lý tưởng của những sản phẩm hoa kiểng, trái cây độc đáo từ miền Tây, miền Trung và cả Tây Bắc đổ về. Đây còn là điểm đến văn hóa với các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật trên ghe, trải nghiệm gói bánh tét và ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật từ hoa và trái cây.

Đi ra vùng Đông Nam bộ, Tây Ninh chiêu đãi khách du lịch thập phương bằng Hội xuân núi Bà Đen và hơn 115.000 gốc hoa tulip đang nở rộ. Tại Phú Quốc, đêm giao thừa sẽ có tới 3 lần bắn pháo hoa, các show diễn đẳng cấp tại thị trấn Hoàng Hôn, thưởng thức bia thủ công đặc biệt được sản xuất tại Phú Quốc và xem các show diễn hoạt náo tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, trải nghiệm ẩm thực tại chợ đêm ven biển Vui Phết, đi cáp treo 3 dây tới Hòn Thơm. Ngay trước thềm Tết Nguyên đán, Sun Group đã ra mắt 2 sản phẩm mới là xưởng bia thủ công Phu Quoc Brewhouse tại thị trấn Hoàng Hôn và câu lạc bộ Ciao Beach tại Hòn Thơm.

Ngược ra Bắc, dừng tại miền Trung, Đà Nẵng - một trong những điểm đến hút khách quốc tế nhiều nhất mùa tết - cũng đang có loạt sự kiện đón du khách thập phương. Ấn tượng là lễ hội hoa tulip với 36.000 bông ở Sun World Ba Na Hills; gian chợ tết đặc sản vùng miền, tham gia gói bánh chưng, bánh tét và cầu năm mới bình an tại chùa Linh Ứng. Ở Danang Downtown, du khách sẽ "quẩy" tưng bừng cùng chương trình trẩy hội tết cùng cổ phục Việt, trải nghiệm các hoạt động dân gian như xin chữ ông đồ… Tại công viên Biển Đông (Q.Ngũ Hành Sơn) đang tái hiện hình ảnh với chủ đề "Hương tết xưa, sắc xuân nay". Ở đó, có thể bắt gặp hình ảnh mái nhà xưa cũ kỹ của ngoại, chợ quê nhộn nhịp với kẻ bán người mua, những hoạt động "chỉ có 3 ngày tết" như làm bánh in, làm mứt, gói bánh tét, bánh chưng…

Du khách nước ngoài với hành trình khám phá Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) dịp tết Dương lịch 2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Cách Đà Nẵng 100 km, du khách có thể ra Huế để tận hưởng cái se lạnh của xứ Huế. Đây là năm đầu tiên Huế lên thành phố trực thuộc trung ương. Với lợi thế phong phú hoạt động văn hóa, lễ hội, đến Huế dịp này, du khách cũng có thể thưởng lãm, tham gia hoạt động xuân đặc sắc tại những nơi đi qua. Từ không gian Quảng trường Bia Quốc học với hội xuân lớn của thành phố, giao thừa năm nay TP.Huế dành khoảng 2.500 quả pháo nổ để bắn pháo hoa tầm cao từ khu vực trung tâm, lan rộng ra 3 điểm lớn là huyện miền núi A Lưới, TX.Phong Điền và H.Phú Lộc mở rộng. Năm nay, mùng 1 tết, Huế mở cửa miễn phí đón du khách tham quan các khu di tích từ Đại Nội đến các lăng tẩm, đền đài.

Không kém phần sôi động, tại thủ đô Hà Nội, các di tích, điểm tham quan do thành phố quản lý cũng mở cửa đón khách xuyên tết, với các hoạt động triển lãm, trưng bày độc đáo, hấp dẫn. Khu vực ngoại thành Hà Nội như Mê Linh có lễ hội hoa rực rỡ sắc màu; các tour tham quan làng hoa nổi tiếng như Hồng Vân (H.Thường Tín), Phù Đổng (H.Gia Lâm), làng tăm hương Quảng Phú Cầu (H.Ứng Hòa), làng gốm Bát Tràng… là gợi ý cho những ai muốn tận hưởng không khí tết đậm hương vị và bản sắc truyền thống.

Những điểm đến ấn tượng cho Xuân Ất Tỵ đang sẵn sàng để đón khách du xuân. Tết Nguyên đán cũng là dịp để khách phương xa tìm hiểu kho tàng văn hóa phong phú của người Việt.

Nếu các thị trường khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan chọn VN do có đường bay thẳng, thời gian bay ngắn và phong tục đón tết có nhiều nét tương đồng thì với du khách đến từ các thị trường Âu, Mỹ hay Úc, việc lựa chọn đến VN du lịch mùa tết truyền thống là để khám phá văn hóa giàu bản sắc của người Việt, tận hưởng không khí vui xuân rất khác biệt mà tại nước họ không có. Đặc biệt, tết cũng trùng thời điểm mà các điểm đến khu vực miền Nam như Phú Quốc, Tây Ninh đang vào mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết ấm áp, rất lý tưởng để du lịch. Đại diện Tập đoàn Sun Group