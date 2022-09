Khách trong nước 'cứu' khách quốc tế

Nhiều điểm đến trong nước ùn ùn du khách nghỉ lễ 2.9 năm nay. Mỗi ngày ước tính có 50.000 du khách đến Vũng Tàu; trong 4 ngày nghỉ lễ có 436 chuyến bay nội địa đưa khoảng 47.000 lượt khách đến Đà Nẵng; các điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí tại TP.HCM đón khoảng 920.000 lượt khách, tăng 38%... Có thể nói, khách nội địa đã từ đầu hè cho đến nay phần nào "cứu" ngành du lịch đang đối mặt với khủng hoảng khách quốc tế sau dịch. Theo Tổng cục du lịch, 8 tháng, tổng số khách du lịch nội địa đạt khoảng 79,8 triệu lượt, cao hơn 19,8 triệu lượt so với mục tiêu cả năm 2022.

Trong khi đó, khách quốc tế hồi phục "èo uột". Các thị trường khách nguồn của Việt Nam đều đang trong tình trạng khó khăn. Thị trường khách châu Âu như Pháp, Đức, Anh trong tháng 8 đều giảm từ 35 - 60% so cùng kỳ năm 2019 và chưa có tia hi vọng nào về việc hồi phục tích cực do ảnh hưởng bởi xung đột trong khu vực. Thị trường Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan giảm từ 73 - 98% so cùng kỳ 2019 trong đó khách Trung Quốc, chiếm khoảng 30% lượng khách quốc tế đến Việt Nam những năm 2019 trở về trước, vẫn chưa biết khi nào trở lại do nước này tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid-19.

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài cũng, gián đoạn kết nối hàng không cũng khiến thị trường khách Nga hoàn toàn vắng bóng ở Việt Nam. Ngành du lịch trong nước lúc này chỉ trông đợi vào các thị trường khách gần trong khu vực Đông Nam Á và khách Hàn Quốc. Trên thực tế, các thị trường khách gần có chi tiêu thấp và khách du lịch thuần túy không chiếm tỷ lệ lớn.





Chuyên gia du lịch Nguyễn Đức Chí cho rằng, Việt Nam cần tìm phương án để thu hút du khách nước ngoài quay lại tích cực hơn. Nếu các thị trường khách nguồn của Việt Nam như Trung, Nhật, châu Âu đang hụt hơi, ngành du lịch phải tìm nguồn khách thay thế sớm. Cụ thể là du khách Ấn Độ, ngành du lịch cần đề xuất phương án miễn visa để tiếp cận mạnh thị trường này. Đồng thời Việt Nam cũng nên kéo dài thời hạn miễn thị thực 15 ngày lên 30 ngày cho 13 nước mà chúng ta vừa áp dụng chính sách miễn visa.

"Nhật Bản đang nới lỏng các chính sách nhập cảnh liên quan đến xét nghiệm Covid-19. Với đà này, trong vài ba tháng tới, có thể du khách Nhật sẽ đi du lịch nước ngoài đông hơn và Việt Nam nên chuẩn bị cho điều đó.", ông Chí đề xuất.