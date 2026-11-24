Trong ngày 24.11, Dinh Độc Lập (TP.HCM) đông nghịt người, dòng khách nối nhau vào tham quan, chụp ảnh. Nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh biển người chen chân tại di tích được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc 16 giờ 30 ngày 24.11, ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất (đơn vị trực tiếp quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, TP.HCM), cho biết lượng khách tham quan trong ngày ước tính khoảng 30.000 lượt. Đơn vị vẫn đang rà soát, thống kê số lượng khách thực tế. Ngày thường, Dinh Độc Lập đón khoảng 4.000 lượt khách, dịp cuối tuần khoảng 7.000 - 8.000 lượt khách. Như vậy, lượng khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam cao gấp 7,5 lần ngày thường và khoảng 4 lần so với dịp cuối tuần.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, Dinh Độc Lập miễn phí vé tham quan cho du khách trong ngày 24.11. Dù đã có phương án chuẩn bị từ trước, chính đơn vị quản lý di tích cũng bất ngờ trước lượng khách đổ về.

"Chúng tôi dự kiến lượng khách sẽ đông và đã có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, do đây là ngày nghỉ lẻ giữa tuần, chúng tôi nghĩ người dân sẽ không đi chơi quá nhiều. Thực tế, lượng khách đông vượt xa dự kiến", ông Toàn chia sẻ.

Lượng khách tham quan Dinh Độc Lập tăng gấp 7,5 lần ngày thường ẢNH: PHẠM HỮU

Ban đầu, dù không thu phí tham quan, đơn vị vẫn duy trì hệ thống soát vé, phát vé miễn phí để kiểm soát và thống kê lượng khách. Tuy nhiên, trước lượng người đổ về quá lớn, đơn vị sau đó phải mở các cổng soát vé để tạo thuận lợi cho người dân vào tham quan, chụp ảnh.

Toàn bộ lực lượng nhân sự của Hội trường Thống Nhất được huy động, túc trực để bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Đến thời điểm trao đổi với PV Thanh Niên, đơn vị chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào.

Miễn phí vé vào, người dân trùm kín, đội nắng tham quan Dinh Độc Lập ngày Văn hóa Việt Nam

Ông Bùi Hữu Toàn cho biết, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Hội trường Thống Nhất đã triển khai chuỗi hoạt động từ trước đó như triển lãm về Dinh Độc Lập, tọa đàm về phát triển giá trị di tích, tổ chức cuộc thi "Em kể chuyện Dinh Độc Lập" với vòng chung kết diễn ra ngày 23.11.

Việc Dinh Độc Lập đón lượng khách tăng đột biến ngay trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam cho thấy tiềm năng khai thác ngày lễ này để kích cầu du lịch, đặc biệt là các sản phẩm gắn với văn hóa, lịch sử và di sản.

Hàng chục nghìn lượt khách đổ về Dinh Độc Lập trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: PHẠM HỮU

Chính sách miễn phí vé tham quan tạo cơ hội để người dân tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử ẢNH: PHẠM HỮU

Không chỉ tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam còn mở ra dư địa để các điểm đến xây dựng những chương trình tham quan, trải nghiệm đặc sắc hằng năm, thu hút du khách ngay cả khi không có kỳ nghỉ dài ngày.