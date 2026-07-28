Khách Việt đến Nhật Bản lập kỷ lục, thêm nhiều điểm đến ngoài 'Cung đường vàng'

Ngày 28.7, tại Hà Nội, Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Xúc tiến du lịch Nhật Bản 2026.

Lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: THU HẰNG

Theo JNTO, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách quan trọng của du lịch Nhật Bản. Năm 2025, có 678.500 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản, tăng 109,2% so với năm 2024 và là năm thứ 3 liên tiếp lập kỷ lục về lượng khách.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Dù ngành du lịch toàn cầu chịu tác động từ nhiều yếu tố như biến động kinh tế, giá cả và hàng không, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản đã đón 396.500 lượt khách Việt Nam, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo khảo sát của JNTO với các doanh nghiệp lữ hành, phần lớn khách Việt lần đầu đến Nhật Bản vẫn lựa chọn hành trình "Cung đường Vàng" gồm Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka.

Tuy nhiên, JNTO cho rằng, Nhật Bản còn nhiều địa phương sở hữu cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc nhưng chưa được du khách Việt biết đến nhiều. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm của hoạt động quảng bá trong thời gian tới.

Tại hội thảo, JNTO công bố chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản năm 2026 và giới thiệu nhiều điểm đến ngoài các tuyến du lịch truyền thống, hướng tới mở rộng lựa chọn cho du khách Việt.

Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam, cho biết khoảng 80% khách Việt đến Nhật Bản hiện nay là khách lần đầu, vì vậy, các điểm đến nổi tiếng vẫn chiếm ưu thế.

Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam, chia sẻ thông tin tại hội thảo ẢNH: JNTO

"Tuy nhiên, Nhật Bản còn rất nhiều địa phương hấp dẫn với những nét đặc trưng riêng và đều có tiềm năng đối với thị trường Việt Nam. Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều du khách lựa chọn khám phá các địa phương này. Điều quan trọng là những giá trị đặc sắc ấy cần được giới thiệu rộng rãi hơn để người Việt biết và trải nghiệm", bà Matsumoto nói.

Shizuoka, Shimane tăng ưu đãi, mở đường bay thu hút khách Việt

Tại hội thảo, nhiều địa phương của Nhật Bản cũng giới thiệu chính sách thu hút khách Việt.

Đại diện tỉnh Shimane cho biết địa phương đang xúc tiến mở đường bay thẳng với Việt Nam và từ năm 2024 đến nay đã khai thác 4 chuyến bay thuê bao (charter). Tỉnh cũng tổ chức các chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành để phát triển sản phẩm du lịch, đồng thời xây dựng website và trang Facebook bằng tiếng Việt nhằm hỗ trợ du khách.

Đối với các đoàn khách MICE (nhóm du khách đi du lịch kết hợp tham gia hội nghị, hội thảo, sự kiện), tỉnh triển khai nhiều chính sách ưu đãi và quà tặng cho các đoàn từ 20 người trở lên.

Trong khi đó, tỉnh Shizuoka đang áp dụng chính sách hỗ trợ khoảng 8 đô la Singapore/người (tương đương 163.000 đồng/người) đối với các đoàn khách của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam lưu trú ít nhất một đêm và tham quan các điểm du lịch trong tỉnh. Mức hỗ trợ sẽ được tăng thêm nếu khách lưu trú từ hai đêm trở lên hoặc sử dụng phà qua vịnh Suruga.

Đáng chú ý, từ tháng 4.2026, đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka đã chính thức được đưa vào khai thác, giúp việc di chuyển giữa Việt Nam và địa phương này thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, Shizuoka cũng tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ dành cho khách Việt như bố trí nhân viên người Việt và xây dựng thực đơn phù hợp với khẩu vị của du khách.

Theo đại diện tỉnh, với lợi thế sở hữu núi Phú Sĩ, bán đảo Izu, các khu suối nước nóng cùng nhiều tài nguyên thiên nhiên đặc sắc, Shizuoka kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lưu trú dài ngày của du khách Việt trong thời gian tới.