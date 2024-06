Khách Việt Nam thích thú trải nghiệm cầu kính cao 80 m ở Thái Lan

Từ cây cầu kính này, du khách dễ dàng có những bức ảnh ấn tượng với khung cảnh phía sau là hòn đảo có hình cánh buồm. Cạnh bên là đảo James Bond, địa điểm nổi tiếng từng là cảnh quay trong phim "The Man with the Golden Gun". Du khách sẽ phải chi 500 baht (khoảng 350.000 đồng) để mua vé lên tham quan cầu. Vé có bao gồm cả dịch vụ ăn uống.

Cầu có tầm nhìn bao quát vịnh Phang Nga, Thái Lan Lê Nam