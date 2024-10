Khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ 14

Đến dự có trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Đỗ Đức Hoàng, Phó tổng giám đốc Đài truyền hình VN; thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức liên hoan, cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ 14 với chủ đề "Chuyển đổi - Sáng tạo - Bứt phá" được tổ chức từ ngày 17 - 23.10 tại TP.Nha Trang với sự tham dự của gần 600 đại biểu là cán bộ chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng CAND đến từ 75 đoàn thuộc công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài CAND.

Ban tổ chức liên hoan dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma Ảnh: Thế Quang

Liên hoan năm nay có hơn 760 tác phẩm dự thi của các đoàn tham dự ở nhiều nội dung như: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự; tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; chuyên mục an ninh trật tự phát trên đài phát thanh, truyền hình địa phương; thi phát thanh viên, người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự; tác phẩm video nền tảng số; tác phẩm phát thanh; tác phẩm điện ảnh.

Trong khuôn khổ diễn ra liên hoan, Ban tổ chức thực hiện Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại H.Cam Lâm (Khánh Hòa); giao lưu, tặng quà tại Lữ đoàn 162 và Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4...