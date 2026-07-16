Khai mạc tháng sách và tài liệu học thuật giáo dục ngoại văn

Sáng 16.7 tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), Công ty CP phát hành sách TP.HCM (Fahasa) đã tổ chức lễ khai mạc tháng sách và tài liệu học thuật ngoại văn kết nối hoạt động giới thiệu học liệu với các phương pháp có thể ứng dụng trực tiếp trong lớp học trên toàn hệ thống.

Sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Fahasa (1976-2026), đồng thời tiếp tục mở rộng các hoạt động chuyên môn dành cho cộng đồng giáo dục.

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Fahasa Retail Phạm Nam Thắng phát biểu tại lễ khai mạc Ảnh: Q.TRÂN

Khách mời và các bạn sinh viên, học sinh tham dự chương trình Ảnh: Q.TRÂN

Giúp người học phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ, tư duy và hiểu biết toàn cầu

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Fahasa Retail Phạm Nam Thắng cho biết: "Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc dạy và học tiếng Anh không chỉ dừng ở từ vựng, ngữ pháp hay kết quả thi cử mà cần giúp người học biết quan sát, đặt câu hỏi, tư duy phản biện, kết nối kiến thức với đời sống và tự tin thể hiện quan điểm bằng tiếng Anh. Trên hành trình đó, Fahasa trân trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược với Cengage/National Geographic Learning – một trong những đối tác quốc tế quan trọng trong lĩnh vực sách ngoại văn và học liệu giáo dục".

"Sự hợp tác giữa hai bên không chỉ là quan hệ giữa đơn vị phát hành và nhà cung cấp nội dung, mà còn được xây dựng trên cùng một mục tiêu: đưa những đầu sách chất lượng, nội dung xác thực, phương pháp học tập hiện đại và nguồn tri thức quốc tế đến gần hơn với giáo viên, học sinh, sinh viên và các cơ sở đào tạo tại Việt Nam", ông Phạm Nam Thắng nhấn mạnh.





Độc giả tìm hiểu các sách giáo trình về kinh tế, quản trị, tài chính – kế toán, marketing, công nghệ thông tin, kỹ thuật và khoa học xã hội Ảnh: Q.TRÂN

Diễn giả - thạc sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Huệ Chi chia sẻ các trải nghiệm, hoạt động tương tác và giáo trình đến với thầy cô giáo và các bạn trẻ Ảnh: Q.TRÂN

Hiện Cengage/National Geographic Learning có thế mạnh nổi bật về học liệu tiếng Anh, giáo trình chuyên ngành và các giải pháp giáo dục gắn với thế giới thực. Các bộ sách như Welcome to Our World, Our World Second Edition, Explore Our World, Impact, Life, Perspectives, Reading Explorer và Pathways giới thiệu tại Việt Nam sẽ giúp người học phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ, tư duy và hiểu biết toàn cầu.

Bên cạnh đó là nhiều giáo trình về kinh tế, quản trị, tài chính – kế toán, marketing, công nghệ thông tin, kỹ thuật và khoa học xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường giáo dục.

Dịp này, Fahasa cũng tổ chức hội thảo chuyên đề Dạy tiếng Anh gắn với thế giới thực: giúp học sinh quan sát, tư duy và sáng tạo, với khách mời là diễn giả - thạc sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Huệ Chi - với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh. Cô đã chia sẻ nhiều về trải nghiệm, hoạt động tương tác và giải pháp giúp giáo viên khai thác hình ảnh, nội dung xác thực và tài nguyên giáo trình hiệu quả hơn trong các lớp học hiện nay.