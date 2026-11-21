Trong 2 ngày 21 - 22.11, tại TP.Bắc Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Liên đoàn Pickleball Việt Nam tổ chức vòng chung kết toàn quốc giải pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026.

Tham dự chương trình khai mạc có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy trao quà lưu niệm các đội tham gia thi đấu ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu khai mạc, anh Lê Hải Long cho biết, giải pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 được tổ chức nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên; tạo môi trường giao lưu, kết nối, rèn luyện và phát huy năng lực của hội viên, thanh niên.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam khỏe mạnh, năng động, trách nhiệm và hội nhập.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức hướng tới thúc đẩy phong trào pickleball, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần, xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết và lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng thanh niên.

Anh Lê Hải Long phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Chúng tôi hy vọng rằng, mỗi vận động viên đến với giải đấu sẽ mang về nhiều hơn một kết quả thi đấu, đó là niềm vui, tình bạn, những trải nghiệm đáng nhớ và nguồn cảm hứng tiếp tục rèn luyện thể thao. Hãy để mỗi trận đấu là một cuộc tranh tài đẹp, mỗi cái bắt tay là một sự kết nối và mỗi vận động viên là một đại sứ lan tỏa tinh thần cống hiến của thanh niên", anh Lê Hải Long nhấn mạnh.

Tổng giá trị giải thưởng 345 triệu đồng

Vòng chung kết toàn quốc với sự tham gia tranh tài của 195 đôi vận động viên ở 8 nội dung thi đấu thuộc hai hạng Intermediate và Advanced. Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hình thức chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, lựa chọn các đội có thành tích tốt vào vòng loại trực tiếp và tranh chức vô địch.

Tại hạng Advanced, nội dung đôi nam có mức thưởng cao nhất với 30 triệu đồng cho giải nhất, 15 triệu đồng cho giải nhì và 10 triệu đồng cho mỗi giải ba. Hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ có mức thưởng lần lượt là 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho mỗi giải ba.

Các vận động viên tham gia giải đấu ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại hạng Intermediate, giải nhất mỗi nội dung sẽ được nhận mức thưởng 20 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng của giải là 345 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức dự kiến trao 3 giải chuyên đề cùng các phần quà lưu niệm từ đơn vị tài trợ, đồng hành.

Ban tổ chức cho biết, giải pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 kỳ vọng trở thành điểm hẹn thể thao ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên; mở rộng mạng lưới kết nối giữa các tổ chức Hội, doanh nhân trẻ, câu lạc bộ và những người yêu thích pickleball trên cả nước.