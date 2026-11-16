Gần 300 tay vợt tranh tài tại giải pickleball danh giá do Báo Tiền Phong tổ chức

Giải đấu do Báo Tiền Phong phối hợp Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16.11.1953 - 16.11.2026), trở thành sân chơi kết nối những người yêu thích bộ môn pickleball tại TP.HCM.

Các tay vợt tranh tài ở 4 nội dung: đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi và đôi nam nữ trên 40 tuổi. Trình độ chuyên môn khá đồng đều giúp nhiều trận đấu diễn ra giằng co ngay từ vòng loại trực tiếp, khi không ít tay vợt bán chuyên xử lý thuần thục những kỹ thuật khó như dink, drop...

Giải pickleball do Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM sẽ được tổ chức thường niên ẢNH: BTC

Kết thúc ngày thi đấu, ở nội dung đôi nam nữ dưới 40 tuổi, cặp Thanh - Xuân Trường giành giải nhất, cặp Thanh Diễn - Đức Hùng về nhì, đồng giải ba thuộc về 2 cặp Trọng Hưng - Suri Nguyễn và Nhứt Hưng - Thị Mai. Ở nội dung đôi nam nữ trên 40 tuổi, cặp Ngọc Tú - Mạnh Hùng vô địch, cặp Bá Phúc - Phương Thảo giành giải nhì, đồng giải ba là 2 cặp Văn Mạnh - Thị Hà và Lê Phương - Như Thủy.

Ở 2 nội dung đôi nam, cặp Trọng Thảo - Đức Hận giành giải nhất nội dung dưới 40 tuổi, xếp trên cặp về nhì Võ Tuân - Hải Phò Mã cùng 2 cặp đồng giải ba Nguyên Khang - Trung Cẩn và Xuân Lâm - Nguyên Khôi. Ở nội dung trên 40 tuổi, cặp Anh Xuân - Thế Hải lên ngôi vô địch, cặp Phương Lâm - Anh Viên giành giải nhì, đồng giải ba là 2 cặp Max Huỳnh - Hoàng Vinh và Trân Định - Công Hưng.

Các VĐV có trình độ chuyên môn cao và tương đồng, nên giải đấu diễn ra rất hấp dẫn ẢNH: BTC

Giải khép lại an toàn, minh bạch, không ghi nhận sự cố hay khiếu nại nào về kết quả chuyên môn. Đại diện Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM cho biết ban tổ chức định hướng duy trì giải đấu thường niên vào tháng 10 hằng năm, nhằm góp phần thúc đẩy phong trào pickleball tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Từ quy mô gần 300 VĐV ở mùa giải năm nay, các mùa giải tới dự kiến tiếp tục mở rộng số lượng tay vợt tham dự, bổ sung thêm nội dung thi đấu cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn.