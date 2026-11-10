Hơn 63 tỉ đồng tiếp sức cho thể thao Việt Nam

Ngày 9.11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong đề nghị Herbalife tiếp tục tăng cường đồng hành cùng thể thao Việt Nam, nhất là trong công tác dinh dưỡng và chuẩn bị lực lượng vận động viên (VĐV) hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Hướng tới Olympic 2028 với hỗ trợ chuyên sâu cho thể thao Việt Nam

Theo báo cáo của Ủy ban Olympic Việt Nam, trong giai đoạn 2021- 2026, tổng giá trị tài trợ của Herbalife dành cho thể thao Việt Nam ước đạt hơn 63 tỉ đồng. Nguồn lực này được triển khai thông qua các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, khen thưởng VĐV, đào tạo chuyên môn và phát triển thể thao cộng đồng.

Tại buổi tiếp và làm việc với phái đoàn Herbalife toàn cầu do Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife dẫn đầu, Thứ trưởng Hồ An Phong ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường các chương trình đồng hành thiết thực với thể thao Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong (phải) tiếp và làm việc với phái đoàn Herbalife toàn cầu tại Hà Nội ẢNH: BTC

Trọng tâm được đặt vào dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và nâng cao hiệu quả huấn luyện VĐV. Đây cũng là những lĩnh vực có ý nghĩa đối với quá trình chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường thể thao quốc tế.

Đáng chú ý, hướng tới Olympic Los Angeles 2028, tiến sĩ Luigi Gratton cho biết Herbalife đang nghiên cứu một số sáng kiến hỗ trợ VĐV Việt Nam, trong đó có khả năng phối hợp tổ chức chương trình tập huấn trước Thế vận hội tại Los Angeles (Mỹ).

Chương trình được kỳ vọng giúp các VĐV sớm làm quen với điều kiện thi đấu, môi trường sinh hoạt và những yếu tố liên quan đến quá trình chuẩn bị cho Olympic. Doanh nghiệp cũng xem xét khả năng nghiên cứu các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, phù hợp với yêu cầu tập luyện và thi đấu của các đội tuyển thể thao thành tích cao.

Với lợi thế đặt trụ sở tại bang California, Herbalife bày tỏ mong muốn đón tiếp và hỗ trợ đoàn VĐV Việt Nam khi đến Los Angeles tham dự Olympic 2028. Đại diện doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và các đơn vị liên quan để nghiên cứu, cụ thể hóa những đề xuất hợp tác.

Herbalife cho biết sẽ phát huy lợi thế hiện diện tại California để tạo điều kiện hỗ trợ đoàn vận động viên Việt Nam trong thời gian tham dự Olympic Los Angeles 2028 ẢNH: BTC

Mở rộng nguồn lực từ thể thao cộng đồng

Bên cạnh thể thao thành tích cao, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng là định hướng được Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh tại buổi làm việc.

Theo đó, nâng cao thể chất, tầm vóc và sức khỏe người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển con người toàn diện. Việc rèn luyện thể thao thường xuyên cần đi đôi với chế độ dinh dưỡng khoa học, phù hợp.

Tháng 10 vừa qua, Bộ VH-TT-DL đã phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", khuyến khích hình thành thói quen vận động trong cộng đồng.

Thực tế, trong hai năm 2025 - 2026, chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao do Herbalife phối hợp triển khai tại 48 địa phương đã thu hút hơn 78.000 lượt người tham gia.

Riêng giai đoạn 2021 - 2026, Herbalife đã tài trợ hơn 63 tỉ đồng cho thể thao Việt Nam ẢNH: BTC

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, để phong trào phát triển sâu rộng, bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức thể thao, cần huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và toàn xã hội. Trong đó, hợp tác công - tư và xã hội hóa có vai trò bổ sung nguồn lực, góp phần lan tỏa lối sống năng động, lành mạnh.

Cùng với phát triển thể thao quần chúng, Việt Nam tiếp tục chú trọng đầu tư cho thể thao thành tích cao, nâng cao khả năng cạnh tranh tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới; đồng thời hướng tới trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế thông qua phát triển hạ tầng và năng lực tổ chức.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Herbalife và thể thao Việt Nam còn nhiều tiềm năng, đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục tăng cường nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của thể thao nước nhà trong giai đoạn mới.