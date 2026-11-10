VFF và Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao, nâng cao chất lượng bóng đá Việt Nam

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Herbalife và VFF, được triển khai từ năm 2021, hướng đến mục tiêu hỗ trợ các cầu thủ bóng đá Việt Nam duy trì, nâng cao thể lực và sức bền thông qua việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cũng như chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và vận động.

VFF đánh giá cao tầm quan trọng của chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF nhấn mạnh vai trò của giáo dục dinh dưỡng trong công tác phát triển cầu thủ. Theo đó, việc trang bị kiến thức về dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi sẽ giúp đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn có thêm cơ sở khoa học để ứng dụng vào quá trình huấn luyện hằng ngày.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú chia sẻ ẢNH: VFF

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia của Herbalife tập trung phân tích mối liên hệ giữa dinh dưỡng thể thao, hồi phục và phục hồi, qua đó giúp học viên hiểu rõ hơn vai trò của những yếu tố này đối với sức khỏe, quá trình chuẩn bị thể lực và sự phát triển lâu dài của cầu thủ.

Mở đầu phần chuyên môn, tiến sĩ Luigi Gratton, Phó chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất Herbalife, Chủ tịch Ban cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, giới thiệu triết lý dinh dưỡng thể thao với nguyên tắc “nạp đúng dưỡng chất vào đúng thời điểm”. Chuyên gia cũng chia sẻ cách tiếp cận về an toàn, chất lượng và chứng nhận sản phẩm.

Cùng với đó, tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng Herbalife, phối hợp với tiến sĩ Luigi Gratton phân tích những yêu cầu sinh lý đặc thù của bóng đá, đặc biệt là các hệ năng lượng tham gia vào những pha vận động cường độ cao lặp lại. Các chuyên gia cũng lý giải vì sao quá trình thích nghi và phát triển thể chất của cầu thủ diễn ra trong giai đoạn hồi phục.

Ở phần ứng dụng thực tiễn, tiến sĩ Krissy Ladner hướng dẫn học viên cách đánh giá và theo dõi tình trạng của từng cầu thủ thông qua các chỉ số như thành phần cơ thể, chỉ số máu, xét nghiệm mồ hôi, nước tiểu, chất lượng giấc ngủ và thể trạng. Nguyên tắc được chuyên gia nhấn mạnh là “đo lường để ra quyết định, không phải để phán xét”.

Các học viên còn được giới thiệu phương pháp xây dựng thực đơn theo mô hình “đĩa ăn thành tích” (performance plate), phân kỳ dinh dưỡng trước, trong và sau các buổi tập, trận đấu, xuyên suốt mùa giải cũng như giai đoạn nghỉ giữa mùa.

Nhiều nội dung thiết thực khác cũng được đề cập như quản lý thành phần cơ thể, đánh giá tình trạng nước và quy trình bù nước, dinh dưỡng khi di chuyển, những lưu ý riêng đối với cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ. Đặc biệt, các chuyên gia phân tích nguy cơ hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs) ở cả cầu thủ nam và nữ, đồng thời chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng khi chấn thương, ốm bệnh và các giải pháp góp phần giảm nguy cơ chuột rút.

Hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Herbalife và VFF ẢNH: VFF

Các diễn giả tại chương trình ẢNH: VFF

Ở phần thực hành, học viên được yêu cầu xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước trong ngày thi đấu cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia, với tình huống trận đấu diễn ra lúc 19 giờ trong điều kiện nhiệt độ 32 độ C và độ ẩm cao.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF đánh giá cao sự đồng hành lâu dài của Herbalife, không chỉ thông qua việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia mà còn qua những chương trình chia sẻ kiến thức chuyên môn. Theo ông, buổi tập huấn giúp đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn cập nhật kiến thức thực tiễn về dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi, có thể áp dụng vào công tác huấn luyện hằng ngày.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết việc tổ chức chương trình phù hợp với cam kết của doanh nghiệp trong việc đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam. Bên cạnh tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên, Herbalife còn triển khai các hoạt động đào tạo về dinh dưỡng, thể lực cho vận động viên và huấn luyện viên, trao thưởng cho vận động viên đoạt huy chương cũng như hỗ trợ các sáng kiến thể thao cộng đồng.

Ông Vũ Văn Thắng bày tỏ kỳ vọng những kiến thức và kinh nghiệm quốc tế được các chuyên gia chia sẻ tại buổi tập huấn sẽ góp phần giúp cầu thủ chuẩn bị tốt hơn về thể lực và sức bền, hướng đến hiệu quả tối ưu trong tập luyện và thi đấu.