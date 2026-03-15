Khai thác keo dưới đường dây điện cao thế, 2 người nhập viện cấp cứu

Hải Phong
15/03/2026 18:20 GMT+7

Trong lúc khai thác keo dưới đường dây điện 110 kV tại khu vực núi Rộc Tông, xã Ba Tơ (Quảng Ngãi), 2 người đàn ông bất ngờ bị phóng điện nghi từ đường dây điện cao thế, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 15.3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc 2 người dân bị thương nặng nghi do sự cố phóng điện từ đường dây điện cao thế 110 kV xảy ra tại khu vực núi Rộc Tông (xã Ba Tơ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, ông Phạm Văn Niên (43 tuổi) và ông Phạm Văn Vốp (40 tuổi, cùng ở xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng một số người dân đang khai thác cây keo tại khu vực núi Rộc Tông, thuộc thôn Làng Giấy - Dốc Mốc (xã Ba Tơ). Khu vực này là rẫy keo do ông Vốp đã mua lại trước đó để khai thác.

Trong lúc nhóm người đang làm việc thì xảy ra sự cố nghi phóng điện từ đường dây điện cao thế 110 kV do Công ty Thiên Tân quản lý chạy phía trên rẫy keo. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa, thời tiết ẩm ướt.

Hậu quả, ông Niên và ông Vốp bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Ba Tơ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an xã Ba Tơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh vụ việc; đồng thời phối hợp hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng công an cũng yêu cầu người dân rời khỏi khu vực hiện trường nhằm đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố điện.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã thông báo cho đơn vị quản lý đường dây điện 110 kV để kiểm tra, khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống và lao động tại khu vực.

Hiện Công an xã Ba Tơ đang tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

