Khai thác thương mại sân bay Long Thành vào cuối năm 2026

Sau khi kiểm tra thực tế, tặng quà động viên lực lượng thi công trên công trường, Thủ tướng có buổi làm việc với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu về tình hình triển khai, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại theo kế hoạch.

Theo các bộ, ngành, đơn vị hiện nay, công tác huy động nguồn lực đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt, một số cán bộ kỹ thuật, công nhân nghỉ việc, bỏ dở công việc giữa chừng.

Cùng với đó, công tác nghiệm thu và thanh toán bị chậm, nhất là từ sau ngày 26.1, công tác thanh toán các gói thầu đều tạm dừng để chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Ngoài ra, do ảnh hưởng xung đột Trung Đông, giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến tăng giá vật tư, vật liệu, thiết bị, nhiên liệu cũng như chi phí thi công…

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua từ năm 2015 và được Chính phủ phê duyệt dự án vào năm 2020, song tới tháng 8.2023 mới khởi công một số dự án thành phần và đến tháng 9.2025 đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành ẢNH: TTXVN

Nêu 5 khía cạnh hiệu quả cần đánh giá kỹ của việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng cho biết sau hơn 2 năm triển khai, nhiều dự án thành phần của dự án đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành như: trung tâm điều khiển không lưu; đường băng cất hạ cánh, sân đỗ; đặc biệt là nhà ga hành khách đang trong giai đoạn hoàn thiện; các băng chuyền, ống dẫn, hangar đang được lắp đặt; hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng điện, viễn thông, giao thông nội bộ… đang được gấp rút triển khai.

Nhấn mạnh quan điểm: Trong quá trình triển khai, ai sai, ai vi phạm pháp luật thì phải xử lý, những người làm đúng, vô tư, trong sáng cần được khẳng định và dự án phải được thúc đẩy triển khai, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an sớm có kết luận để tháo gỡ khó khăn trong việc thanh toán cho các gói thầu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan phối hợp, đề xuất phương án hỗ trợ các đơn vị do giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu, vật tư, vật liệu, thiết bị các gói thầu của dự án. Các nhà đầu tư, đơn vị nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống cung cấp xăng dầu, điện, cấp thoát nước, viễn thông; rà soát việc đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc; đầu tư xây dựng các hangar…

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo cụ thể việc đầu tư, xây dựng các dự án giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành như: các tuyến đường bộ và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Tân Vạn - Nhơn Trạch, TP.HCM - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 4 TP.HCM; các tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên - Biên Hòa - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Long Thành...

Nhấn mạnh mục tiêu phải hoàn thành công tác xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành chậm nhất trong quý 3/2026 để tổ chức khai thác thương mại trong quý 4, Thủ tướng lưu ý phải đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường, an toàn, chống tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kiện toàn bộ máy của Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thông suốt; thành lập tổ công tác để rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn; xây dựng quy hoạch các công trình phi hàng không; quy hoạch thành phố sân bay Long Thành, phát triển kinh tế hàng không…

Thủ tướng khảo sát vị trí xây dựng kho dự trữ xăng dầu Ngày 29.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện Bộ Công thương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khảo sát vị trí xây dựng kho dự trữ xăng dầu tại khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Sau khi khảo sát thực địa, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất dự kiến thu hồi; tổ chức giải phóng mặt bằng để bàn giao khoảng 60 ha mặt bằng cho chủ đầu tư; yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam triển khai dự án trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời nghiên cứu xây dựng tại khu kinh tế Nghi Sơn kho chứa khí đốt, nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động, bảo đảm hiệu quả bền vững trong quản lý và phát triển hạ tầng xăng dầu, sớm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam. Trong buổi làm việc sau đó với lãnh đạo Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Thủ tướng đề nghị Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà đầu tư, ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nguồn cung, tài chính, sản phẩm để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam trên tinh thần "lợi ích hài hòa, khó khăn và rủi ro chia sẻ". Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Minh Hải



