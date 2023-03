Khai trừ Đảng, kỷ luật nhiều cán bộ ở Thái Nguyên

Trao đổi với Thanh Niên ngày 15.3, ông Hoàng Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên, xác nhận tại kỳ họp thứ 19 ngày 13.3 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã quyết định kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.



Có thêm nhiều cán bộ Thái Nguyên bị kỷ luật liên quan đến sai phạm xảy ra tại mỏ than Yên Phước, Công ty cổ phần Yên Phước (H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) BÁO THÁI NGUYÊN

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với 4 cá nhân, gồm: ông Đỗ Huy Cương, Bí thư Chi bộ 7, Đảng bộ Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2017 - 2020; ông Lại Trung Hiếu, Phó phòng Khoáng sản và ông Cao Sỹ Linh, chuyên viên Phòng Khoáng sản (Sở TN-MT tỉnh Thái Nguyên); ông Mã Văn Huy, Trưởng phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp (Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên).

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Trần Văn Long, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên, nguyên Phó trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, và ông Phạm Quang Cánh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Lâm nghiệp (Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên); kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nông Quốc Tiến, nguyên Trưởng phòng Quản lý quy hoạch xây dựng (Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thái Nguyên xem xét kỷ luật ông Ngô Xuân Hải, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đa số cán bộ bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên thi hành kỷ luật đều liên quan đến 2 vụ án đang được Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra.

Cụ thể là vụ án thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, xảy ra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên năm 2014, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố tháng 1.2022.

Trong vụ án này, ông Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (nguyên Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên), đã bị bắt giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, theo điều 179 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vụ án thứ hai là sai phạm trong quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại mỏ than Yên Phước, Công ty cổ phần Yên Phước (H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố từ tháng 3.2022. Đây là 2 vụ án tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cán bộ bị bắt giam, kỷ luật.