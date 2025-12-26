Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khám nơi làm việc của cựu thứ trưởng, thu giữ 25 phong bì còn nguyên tên doanh nghiệp

Tuyến Phan
Tuyến Phan
26/12/2025 08:00 GMT+7

Khám xét nơi làm việc của cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, cơ quan công an thu giữ 25 phong bì chứa tiền có tên các doanh nghiệp.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án tiêu cực về cấp phép xuất khẩu lao động, xảy ra tại Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ).

Khám nơi làm việc của cựu thứ trưởng, thu giữ 25 phong bì còn nguyên tên doanh nghiệp- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ)

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu thứ trưởng và ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài, cùng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can này đã chỉ đạo gây khó khăn trong quá trình cấp giấy phép xuất khẩu lao động hoặc phê duyệt hồ sơ hợp đồng cung ứng lao động ra nước ngoài, buộc doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn".

Kết quả điều tra xác định, ông Hoan nhận tổng số 5,25 tỉ đồng; ông Nam nhận tổng số 7,9 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 5,6 tỉ đồng.

25 phong bì còn nguyên tên doanh nghiệp

Quá trình khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan, cơ quan điều tra thu giữ 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp. Tổng số tiền thu giữ trong két và phong bì gần 1 tỉ đồng và hơn 156.000 USD.

Kết luận điều tra cũng cho thấy, các bị can và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục tổng số gần 52 tỉ đồng. Trong đó, ông Hoan nộp hơn 15,8 tỉ đồng, ông Tống Hải Nam nộp hơn 6,7 tỉ đồng, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng nộp hơn 5,1 tỉ đồng…

Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản (2 căn nhà, 2 biệt thự) thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng, với giá trị tạm tính 220 tỉ đồng. Đồng thời đề nghị dừng giao dịch đối với 4 bất động sản của những người khác.

Cùng đó là thu giữ 39 tỉ đồng, 10 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng (khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long); 25 chiếc phong bì chứa tiền (khi khám xét nơi làm việc của ông Hoan).

Khám nơi làm việc của cựu thứ trưởng, thu giữ 25 phong bì còn nguyên tên doanh nghiệp- Ảnh 2.

Ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ông Nguyễn Bá Hoan không thành khẩn hợp tác

Kết luận điều tra cho hay, 20 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Đáng chú ý, các ông Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định (những người đưa tiền cho ông Hoan và ông Nam) cùng một số cá nhân khác có đơn tố cáo giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ; đồng thời tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án hoặc số tiền hưởng lợi.

Riêng cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan không thành khẩn hợp tác.

Dù vậy, ông Hoan và nhiều bị can được ghi nhận có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; đề nghị xem xét khi lượng hình.

Ngoài việc đề nghị truy tố những người có hành vi sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong việc phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động diện Visa E7-3 và quy trình xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động; hạn chế tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Vụ án còn một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau; áp dụng phân hoá, phân loại người làm công, hưởng lương; người phụ thuộc hoặc không xử lý hình sự hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định

Tin liên quan

Cựu thứ trưởng chỉ đạo o ép doanh nghiệp, nhận hối lộ hơn 5 tỉ đồng

Cựu thứ trưởng chỉ đạo o ép doanh nghiệp, nhận hối lộ hơn 5 tỉ đồng

Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), bị cáo buộc chỉ đạo gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, từ đó nhận hối lộ hơn 5 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Bá Hoan cựu thứ trưởng nguyễn bá hoan nhận hối lộ xuất khẩu lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận