Khám phá công thức cocktail bún bò Huế của bartender Việt lọt top 2 thế giới

Tại cuộc thi pha chế Flavour Masters 2025 ở Pháp vào giữa tháng 10 do thương hiệu syrup (siro) Mathieu Teisseire (300 năm tuổi) tổ chức, bartender Phạm Hoài Nam giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Câu chuyện được Báo Thanh Niên chia sẻ trong bài viết "Bartender Việt gây sốt với cocktail bún bò Huế: Hương vị khiến giám khảo quốc tế ngỡ ngàng".

Bartender Hoài Nam đã tiết lộ công thức món cocktail Bún Bò Huế có thể thử tại nhà với nguyên liệu và cách làm đơn giản.

1. Rượu Gin - mỡ bò (45 ml)

Áp chảo 40 gr mỡ bò lấy dầu - cho 30 gr sả và 15 gr hành tím băm nhỏ phi thơm nhằm loại bỏ mùi tanh của mỡ bò. Đây chính là nguyên liệu mang hương vị bún bò thật nhất.



Cho hỗn hợp vào túi cùng với 200 ml rượu Gin Việt Nam, bỏ vào tủ lạnh ngâm qua đêm 24 giờ.



Lọc hỗn hợp qua tấm lọc cà phê.



Mục đích của bước này là tạo độ béo và hương thơm đặc trưng của mỡ bò trong bún bò Huế. Ứng dụng phương pháp Fat Wash - phương pháp được tạo ra vào năm 2007 - 2008 nhằm đưa hương vị của những chất béo như mỡ, dầu vào cocktail.

Hoài Nam pha cocktail bún bò Huế trước sự quan sát của ban giám khảo quốc tế Ảnh: NVCC

2. Rượu Vodka - sả, gừng (15 ml)

Cắt nhỏ 40 gr sả và 20 gr gừng sau đó cho vào túi zip cùng với 200 ml rượu Vodka.



Sous vide (nấu chân không) trong vòng 2 giờ ở nhiệt độ 62 C o .

. Sau đó lọc qua rây thu được hỗn hợp.



Sả gợi nhớ mùi hương đặc trưng của món bún bò, kết hợp với gừng tạo nên cái hậu vị ấm nồng cho thức uống.

3. Siro ớt (1 muỗng cà phê)

Tái tạo lại vị cay nồng không thể thiếu của ớt ở một tô bún bò Huế chuẩn vị.

4. Siro thơm (10 ml)

"Mẹ tôi thường hay cho một vài lát thơm vào nồi nước dùng để làm cho nó trở nên ngọt thanh nhẹ nhàng. Tôi sử dụng nó để giúp cocktail thanh mát và ngọt dịu", Hoài Nam chia sẻ.

5. Nước chanh tươi (15 ml)

Một tô bún bò không thể thiếu một múi chanh vắt lên trước khi ăn. Chanh cũng giúp cân bằng lại độ ngọt của siro tạo nên cảm giác hài hòa.

6. Mắm ruốc Huế (5 giọt)

Hòa theo tỉ lệ 1 phần mắm ruốc và 10 phần nước sôi, sau đó khuấy tan và lọc qua tấm lọc cà phê. Chỉ sử dụng vài giọt nước ruốc hòa tan.

Nấu bún bò không thể thiếu mắm ruốc. Hương ruốc thoáng qua, vị mặn và mùi hương đặc trưng của bún bò xứ Huế.

Món cocktail gợi nhớ hương vị tô bún bò Huế Ảnh: NVCC

7. Trang trí với một nhánh sả được đốt cháy xém

Gợi nhớ lại hình ảnh khi tô bún bò nóng hổi vừa được mang ra, khói bốc lên và mùi sả đặc trưng ngào ngạt

8. Ăn kèm với thạch dừa sợi

Tái hiện lại như sợi bún của Việt Nam. Sau khi uống một ngụm cocktail, ăn một ít bún (thạch dừa sợi) tạo cảm giác mát và ngọt thanh sẽ giúp bạn tráng miệng khỏi vị cay nồng.

Trước đó, vào tháng 7, món cocktail này đã giúp Hoài Nam trở thành quán quân của cuộc thi Flavour Masters 2025 tại Việt Nam. Sau đó, anh tiếp tục mang ra đấu trường quốc tế, gây dấu ấn với cộng đồng bartender ở Pháp.

Tuy nhiên, vì cocktail bún bò Huế có sử dụng rượu để pha chế, vì thế anh nhắn nhủ mọi người: "Hãy uống có trách nhiệm".