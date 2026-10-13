Khám phá những hình thức sáng tạo số mới từ Pháp

Chương trình kéo dài từ ngày 23.10 đến 29.11 ảnh: viện pháp tại Việt Nam

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2026, "Giữa dòng" nằm trong khuôn khổ Tháng 11 Kỹ thuật số (Novembre Numérique) của Viện Pháp, mời công chúng khám phá những hình thức kể chuyện số mới, nơi công nghệ mở rộng trí tưởng tượng của con người.

Đây là chương trình liên ngành kết nối nghệ thuật, khoa học và công nghệ, đồng thời mở ra những góc nhìn mới về sáng tạo số đương đại của Pháp và Việt Nam.

Người tham quan có cơ hội khám phá những ranh giới không ngừng chuyển dịch giữa thực và ảo, truyền thống và đổi mới, văn bản và hình ảnh, thế giới sống và thế giới số, đồng thời làm nổi bật sức sống của sáng tạo đương đại Pháp và Việt Nam.

Tháng 11 Kỹ thuật số - 10 năm khám phá văn hóa số

Ra mắt năm 2017 theo sáng kiến của Viện Pháp và mạng lưới văn hóa Pháp ở nước ngoài, Tháng 11 Kỹ thuật số là sự kiện quốc tế dành cho văn hóa số. Được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, sự kiện diễn ra tại các Viện Pháp, các cơ sở Liên minh Pháp ngữ, các trung tâm văn hóa song phương, cùng các bộ phận văn hóa của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Pháp trên toàn thế giới.

Qua các kỳ tổ chức, Tháng 11 Kỹ thuật số đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật giới thiệu sự đa dạng của sáng tạo số Pháp đến công chúng quốc tế. Nghệ thuật số, trò chơi điện tử, sáng tạo trên nền tảng web, nghệ thuật biểu diễn kết hợp công nghệ, trải nghiệm nhập vai, podcast và các hình thức xuất bản mới tạo nên một bức tranh không ngừng đổi mới.

Năm 2025, sự kiện có mặt tại hơn 70 quốc gia và 160 thành phố. Năm 2026 đánh dấu kỳ tổ chức thứ 10 với chủ đề "Giữa dòng" (Entre les lignes). Chủ đề này mời công chúng khám phá những ý nghĩa, tín hiệu và khả năng ẩn sau những gì có thể cảm nhận ngay lập tức, đồng thời đặt câu hỏi về vị trí và tương lai của công nghệ trong xã hội.

Tinh thần của 'Giữa dòng' ở TP.HCM

Tại TP. HCM, tinh thần của "Giữa dòng" được triển khai như một hành trình khám phá những chiều kích ẩn khuất của thực tại thông qua các góc nhìn bổ trợ cho nhau.

Đầu tiên là giải mã thế giới sống, chứng kiến việc chuyển hóa tín hiệu điện của cây xanh hoặc dữ liệu từ các quá trình lọc nước tự nhiên thành những sáng tạo thị giác và âm thanh, qua đó hé lộ các hiện tượng thường nằm ngoài khả năng cảm nhận ở người.

Kế đến là biến câu chuyện thành một trải nghiệm giàu cảm xúc và cảm giác, nơi ý nghĩa được hình thành từ sự gặp gỡ giữa con người và máy móc.

Chương trình cũng mang đến không gian gặp gỡ và đối thoại, tạo dựng những kết nối mới giữa nghệ sĩ Việt Nam, chuyên môn từ Pháp và sinh viên thông qua các triển lãm, chiếu phim, workshop và giao lưu.

Cuối cùng, chương trình đặt đặt ra những câu hỏi về tác động của công nghệ đối với bản sắc con người, vị thế của tác giả, cũng như mối quan hệ giữa con người với di sản văn hóa và sinh thái.