Khám phá những 'huyền thoại' định hình lịch sử smartphone

Nhìn vào thị trường smartphone hiện nay, người dùng gần như chỉ có hai lựa chọn là mua iPhone hoặc chọn một chiếc máy Android. Dù các hãng Android có cố gắng tùy biến giao diện đến đâu, cốt lõi của chúng vẫn chịu sự chi phối từ các quyết định phần mềm của Google. Thế nhưng, lật lại lịch sử của hơn 10 năm trước, người tiêu dùng từng có một 'bữa tiệc' công nghệ thực sự với sự góp mặt của Windows Phone, BlackBerry OS hay thậm chí là hệ điều hành Bada của Samsung.

Nokia 808 PureView (2012)

Nhắc đến chụp ảnh độ phân giải siêu cao, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các flagship đời mới hiện nay. Thế nhưng, ngay từ năm 2012, Nokia 808 PureView đã khiến cả thế giới chấn động khi trang bị cảm biến lên tới 41 MP, thổi bay mức 8 MP của iPhone 4S và Galaxy S II lúc bấy giờ. Dù hệ điều hành Symbian khi đó đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp, chiếc điện thoại này vẫn ghi dấu ấn sâu đậm như một kẻ tiên phong thu hẹp khoảng cách giữa điện thoại và máy ảnh chuyên nghiệp đến mức không tưởng.

Samsung Wave S8500 (2010)

Công nghệ màn hình Super AMOLED hiện là tiêu chuẩn xa xỉ, không thể thiếu trên các dòng máy cao cấp hiện tại. Ít ai biết rằng, thiết bị đầu tiên sở hữu công nghệ màn hình đỉnh cao này không phải dòng Galaxy S danh tiếng của Samsung, mà lại là chiếc Wave S8500 chạy hệ điều hành Bada sơ khai. Ra mắt trước cả mẫu Galaxy S đời đầu, Wave S8500 chính là 'sân khấu' đầu tiên chứng minh sức mạnh hiển thị vượt trội của Super AMOLED so với các đối thủ cùng thời.

Nokia Lumia 520 (2013)

Những năm đầu 2010 cũng là thời điểm chứng kiến sự trỗi dậy của những chiếc điện thoại bình dân mang tính biểu tượng, mở đường cho phân khúc giá rẻ bùng nổ. Nokia Lumia 520 chạy Windows Phone 8 với mức giá chỉ 180 USD đã trở thành một hiện tượng toàn cầu khi bán được hơn 12 triệu máy. Chiếc điện thoại sặc sỡ này đã chứng minh cho toàn ngành công nghiệp thấy rằng điện thoại giá rẻ vẫn có thể đem lại một trải nghiệm vô cùng mượt mà, ổn định nhờ hệ điều hành được tối ưu.

Nokia Lumia 1520 (2013)

Ở một cực đối lập với các dòng máy nhỏ gọn, Lumia 1520 với màn hình 6 inch khổng lồ (vào thời điểm đó) đã định hình nên khái niệm 'phablet' (điện thoại lai máy tính bảng) hoài niệm. Sở hữu kích thước vượt mặt cả Galaxy Note và iPhone Plus, Lumia 1520 trực tiếp tuyên chiến trong cuộc đua không gian hiển thị. Dù phần mềm Windows Phone chưa tận dụng tốt màn hình lớn, thiết kế công nghiệp cứng cáp và camera đỉnh cao của máy đã thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng màn hình lớn mà chúng ta đang sử dụng ngày nay.

BlackBerry Torch 9850 (2011)

Cuộc chiến màn hình cảm ứng khốc liệt thời kỳ đó cũng buộc các tượng đài bảo thủ nhất phải thay đổi để sinh tồn. BlackBerry Torch 9850 ra đời đánh dấu khoảnh khắc mang tính lịch sử khi 'dâu đen' chính thức từ bỏ bàn phím vật lý QWERTY huyền thoại để chuyển sang thiết kế thuần cảm ứng hiện đại. Bước chuyển mình này là lời thừa nhận đắt giá của BlackBerry rằng màn hình cảm ứng điện dung chính là tương lai không thể đảo ngược của thế giới di động.

HTC One M8 for Windows (2014)

Giữa một rừng smartphone chạy Android và iOS, HTC đã tạo nên một biến thể đặc biệt khi đem hệ điều hành Windows Phone 8.1 lên bộ khung phần cứng siêu cấp của mình. HTC One M8 for Windows sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối bóng bẩy và sang trọng, mang đến làn gió mới và khiến các dòng máy đối thủ - vốn vẫn đang loay hoay với lớp vỏ nhựa thời bấy giờ - phải thèm muốn.

Nokia Lumia 1020 (2013)

Được xem là sự kế thừa hoàn hảo cho di sản nhiếp ảnh của dòng PureView, Lumia 1020 đã mang cảm biến 41 MP kết hợp cùng hệ điều hành Windows Phone 8 hiện đại hơn. Trang bị công nghệ chiếu sáng mặt sau (BSI) và tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS) tiên tiến, Lumia 1020 tạo nên một tượng đài nhiếp ảnh di động thực thụ. Camera của máy xuất sắc đến mức phải mất đến tận đầu những năm 2020, camera trên các dòng smartphone hiện đại mới có thể hoàn toàn vượt qua được.

Lời kết

Dù các hệ điều hành độc lạ này giờ đây đã lùi sâu vào dĩ vãng, nhưng những di sản về phần cứng, thiết kế và tư duy đột phá của chúng vẫn là nền móng vững chắc cho thế giới smartphone ngày nay.