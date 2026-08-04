Khám sức khỏe toàn dân phi địa giới: Người dân có phải trả thêm chi phí?

Ngày 4.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành hướng dẫn cụ thể về thành phần thụ hưởng, cơ sở được tổ chức khám và cơ chế thanh quyết toán kinh phí trong chương trình khám sức khỏe toàn dân, trong đó có khám phi địa giới hành chính.

Theo Sở Y tế, khám sức khỏe toàn dân không phụ thuộc địa giới hành chính là chính sách mới được TP.HCM triển khai từ năm 2026, nhằm tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn cơ sở khám phù hợp với nơi sinh sống, làm việc hoặc điều kiện đi lại.

TP.HCM đang đẩy nhanh công tác khám sức khỏe toàn dân ẢNH: BVCC

Một trong những điểm mới nổi bật của chương trình là người dân được khám sức khỏe mà không phụ thuộc nơi cư trú. Chủ trương này vừa tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, vừa phát huy tối đa năng lực của toàn hệ thống y tế trên địa bàn TP.HCM.

Theo Sở Y tế, thời gian qua một số địa phương còn băn khoăn về việc nếu người dân khám tại địa bàn khác thì kinh phí được thanh toán ra sao, đơn vị nào được tổ chức khám và những ai được hưởng chính sách. Để bảo đảm chính sách được triển khai thống nhất, đúng thành phần và đúng quy định, Sở Y tế TP.HCM đã hướng dẫn cụ thể về thành phần thụ hưởng, cơ sở được phép tổ chức khám và cơ chế thanh quyết toán kinh phí.

Thành phần được hưởng chính sách

Tất cả công dân Việt Nam đang thực tế cư trú trên địa bàn TP.HCM, bao gồm người thường trú và tạm trú đã được xác thực thông tin trên ứng dụng VNeID, đều được tham gia chương trình khám sức khỏe của thành phố, không phụ thuộc nơi đăng ký thường trú hay địa bàn đang sinh sống.

Chính sách không áp dụng đối với người thuộc diện quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và người lao động được người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe theo quy định.

Người dân không phải trả bất cứ chi phí nào trong chương trình khám sức khỏe toàn dân ẢNH: BVCC

Cơ sở được tổ chức khám sức khỏe phi địa giới

Trong giai đoạn đầu triển khai, không phải tất cả cơ sở y tế đều được phép tổ chức khám sức khỏe theo hình thức phi địa giới. Quy định này nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn, thống nhất quy trình khám, quản lý dữ liệu sức khỏe điện tử và thuận lợi cho công tác tổng hợp, theo dõi tiến độ trên toàn thành phố.

Theo đó, chỉ các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành; các bệnh viện công lập và các trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế TP.HCM được thực hiện khám sức khỏe phi địa giới.

Trạm y tế, bệnh viện tư nhân và phòng khám tư nhân không tổ chức hoạt động này.

Thanh quyết toán kinh phí tập trung

Đây là nội dung được nhiều địa phương quan tâm. Theo hướng dẫn của Sở Y tế, khi người dân khám sức khỏe tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế ngoài địa bàn cư trú, địa phương nơi người dân sinh sống không phải chuyển kinh phí cho đơn vị thực hiện khám. Người dân cũng không trả thêm bất kỳ khoản nào.

Việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí đối với các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành, các bệnh viện công lập và các trung tâm y tế khu vực thực hiện khám sức khỏe phi địa giới sẽ được thực hiện tập trung thông qua Sở Y tế TP.HCM. Nhờ đó, các đơn vị có thể tiếp nhận người dân đến khám theo đúng quy định.

Tính đến ngày 2.8, TP.HCM đã có 754 cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ toàn dân. Người dân có thể xem danh sách cơ sở khám sức khỏe toàn dân tại đây để lựa chọn cơ sở phù hợp với nơi sinh sống, làm việc.