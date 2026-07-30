TP.HCM chốt hạn khám sức khỏe 100% người lao động trước 31.10

Ngày 30.7, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phấn đấu đạt 100% và hoàn thành trước ngày 31.10.2026.

Động thái này nhằm thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng về khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đồng thời phục vụ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe toàn dân.

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị phải rà soát, lập danh sách người lao động gửi Sở Y tế trước 15.8.2026 để đồng bộ dữ liệu lên nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn TP.HCM ẢNH: BVCC

Việc khám sức khỏe phải thực hiện đúng quy định của luật An toàn, vệ sinh lao động. Yêu cầu bảo đảm nội dung khám sức khỏe được thực hiện đầy đủ theo gói khám sức khỏe đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên của Bộ Y tế. Không tự ý cắt giảm nội dung khám hoặc thay thế bằng các danh mục khám không tương đương; bảo đảm chất lượng đánh giá tình trạng sức khỏe và hiệu quả quản lý sức khỏe người lao động.

Sau khi hoàn tất, các đơn vị phải cập nhật kết quả khám lên hệ thống và báo cáo về Sở Y tế trong vòng 3 ngày để theo dõi, giám sát.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn chuyên môn, chuẩn hóa dữ liệu, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và kiểm tra tiến độ thực hiện; Sở Nội vụ phối hợp theo dõi, đánh giá kết quả; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cùng UBND các phường, xã, đặc khu đôn đốc doanh nghiệp tổ chức khám cho người lao động đúng thời hạn.

Đối với doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động TP.HCM được giao chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm đầy đủ nội dung theo quy định và hoàn thành trước ngày 31.10.2026.

Theo UBND TP.HCM, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.