Thời sự

Khẩn cấp khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An

Lâm Viên
Lâm Viên
08/11/2025 17:42 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt để chống thấm và gia cố thân đập hồ chứa nước Cay An, có nguy cơ vỡ nếu tiếp tục có mưa lớn.

Trưa 8.11, các lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục sự cố sạt trượt, nứt, lún xảy ra tại hồ chứa nước Cay An (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng).

Khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An - Ảnh 1.

Định vị các mũi khoan khoan phụt để chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An

ẢNH: LÂM VIÊN

Khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An - Ảnh 2.

Trên mặt thân đập hồ chứa nước Cay An có 48 vị trí khoan phụt chống thấm

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngay sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An giai đoạn 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng đã triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật nhằm gia cố thân đập ở vị trí sạt trượt, sụt lún.

Khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An - Ảnh 3.

Các kỹ sư đang lên phương án khắc phục sự cố xảy ra tại hồ chứa nước Cay An

ẢNH: LÂM VIÊN

Khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An - Ảnh 4.

Các lực lượng gia cố vá phủ bạt lên vai phải cửa xả tràn hồ chứa nước Cay An

ẢNH: LÂM VIÊN

Cụ thể, sáng 8.11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng triển khai đo đạc, định vị và thực hiện 48 mũi khoan phụt, chia thành 3 hàng khoan trên mặt đập tại khu vực xảy ra sự cố.

Từ các mũi khoan này, bê tông sẽ được bơm trực tiếp vào giữa thân đập nhằm chống thấm, giữ an toàn cho công trình. Cùng với đó, công tác quan trắc, theo dõi sẽ được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An - Ảnh 5.

Các lực lượng dùng cọc cây tràm để gia cố chân đập hồ chứa nước Cay An

ẢNH: LÂM VIÊN

Khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An - Ảnh 6.

Hàng trăm cây tràm được đóng xuống để giữ chân đập

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 7.11 hồ chứa nước Cay An bị sạt trượt, nứt lún có nguy cơ vỡ đập. Tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 400 người thuộc nhiều lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố nhằm bảo đảm an toàn cho hồ nước và khu dân cư phía hạ du hồ.

Khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng (thứ 3 phải qua) ứng trực tại hiện trường sự cố hồ chứa nước Cay An

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, cho biết để giảm áp lực nước trong hồ Cay An, đêm 7.11, lực lượng chức năng quyết định phá bức tường bê tông giữ nước tại khu vực tràn. Mặt khác dùng hệ thống máy bơm bơm nước ra khỏi hồ, nhằm giảm áp lực cho đập. Đến trưa 8.11, mực nước trong hồ Cay An đã hạ khoảng 1 m so với đêm hôm trước.

Khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An - Ảnh 8.

Lực lượng dân quân đóng đất vào bao để gia cố thân đập hồ chứa nước Cay An

ẢNH: LÂM VIÊN

Khẩn cấp triển khai 48 mũi khoan phụt chống thấm thân đập hồ chứa nước Cay An - Ảnh 9.

Chuyển đất gia cố thân đập

ẢNH: LÂM VIÊN

Sáng 8.11, tại vai phải đập tràn, hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân tiếp tục thực hiện việc đóng cọc, bồi đất, phủ bạt chống thấm để hạn chế thấp nhất tình trạng sạt trượt, nứt lún đất.

Đến trưa cùng ngày, việc gia cố chân đập hồ chứa nước Cay An tương đối an toàn, lực lượng quân đội tạm rút bớt khỏi hiện trường, tuy nhiên, khi có tình huống khẩn cấp sẽ quay lại để bảo vệ an toàn cho hồ chứa nước Cay An.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
