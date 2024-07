Khán giả bình phim Việt: Cái kết ‘vừa đủ’ của ‘Trạm cứu hộ trái tim’

Phân cảnh đẹp và xúc động ở tập cuối Chụp màn hình

Như vậy, tập phim cuối của Trạm cứu hộ trái tim với cái kết đẹp, đủ viên mãn cho tất cả các nhân vật. Nữ chính cuối cùng cũng có một gia đình trọn vẹn với Vũ nên tôi không phân tích nhiều. Chỉ riêng cái kết dành cho An Nhiên thì có lẽ khán giả có chút lăn tăn.

Với tôi, An Nhiên đã có một cái kết cũng "vừa đủ" cho chính mình, cho nhiều mối quan hệ, cho sự chữa lành với tất cả để được trở về, sống một cuộc đời khác. Người xấu chưa hẳn đã xấu hết, người ác vẫn tồn tại sự thiện lương trong sâu thẳm và có thể thức tỉnh được họ.

An Nhiên trong bệnh viện tâm thần Chụp màn hình

Tôi có đọc nhiều bài viết, ý kiến trên các diễn đàn phim, có người cho rằng cái kết như vậy là quá "nhẹ tay" với An Nhiên, nhân quả phải được thực thi, người ác phải trả giá. Thật ra, An Nhiên đã trả giá bằng sinh mạng của mình khi lao vào cứu bé Kitty đấy thôi, đã trả giá bằng những năm tháng sống ở bệnh viện tâm thần đấy thôi. Trên đời này, nhân quả luôn song hành, phúc đức do người.

Có lẽ An Nhiên là một người xấu may mắn nên mới tỉnh lại, mới có thể nhớ lại một phần ký ức trong tình yêu thời sinh viên đẹp đẽ với Nghĩa. Tôi nghĩ điều này cũng tốt cho An Nhiên để cô có thể bắt đầu một hành trình mới không vướng bận quá khứ, không còn ân oán tình thù. Cảnh Nghĩa đạp xe chở An Nhiên trong khuôn viên bệnh viện tâm thần theo tôi là cảnh đẹp nhất, phân đoạn cảm động nhất phim. Một cái kết "mở" cho tình cảm giữa Nghĩa và An Nhiên.

Rất có thể An Nhiên sẽ hồi phục trí nhớ hoàn toàn hoặc chỉ một phần và đã nhận ra Nghĩa để họ lại trở về bên nhau. Nhưng cũng có khi An Nhiên chỉ dừng lại ở đó, sống cuộc đời mới mãi trong bệnh viện và Nghĩa vẫn song hành cùng cô như người thân. Nói gì thì An Nhiên yêu Nghĩa là thật, có điều tình yêu ấy hơi ích kỷ, hơi toan tính và Nghĩa cũng vậy. Họ từng sai lầm, từng giống nhau về bản chất, suy nghĩ nên chắc chắn họ quá hiểu nhau để tiếp tục song hành cùng nhau trong cuộc đời.

Hai nhân vật phản diện của phim cuối cùng cũng được chữa lành Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim với thông điệp chữa lành ngay từ đầu thì cái kết như vậy cũng là đúng trọng tâm của những người thực hiện. Cuộc sống đã quá nhiều mệt mỏi nên sự bình yên và buông bỏ những điều tiêu cực, mang niềm tin và sự tốt đẹp cho tất cả chúng ta vốn là "trạm cứu hộ" cần thiết mà mỗi người đều mong có được trong cuộc sống sau tất cả.