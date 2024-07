Vì sao vai diễn của Hồng Diễm, Lương Thu Trang tiếp tục bị ‘réo tên’?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 50 có hai tình tiết được cho là vô lý, gượng gạo liên quan đến nhân vật Ngân Hà và An Nhiên. Đầu tiên là tình tiết An Nhiên đang có ý định bắt cóc bé Kitty nhưng bỗng dưng… lao vào cứu Kitty đến mức không quan tâm gì đến tính mạng của mình. Với diễn biến này, nhiều khán giả tranh cãi rằng biên kịch phim đã cố tình "tẩy trắng" cho nữ phản diện một cách gượng ép: "Biên kịch ép người xấu thành người tốt không khác gì dở hơi. An Nhiên hơn 50 tập phim chưa lúc nào suy nghĩ lương thiện, một cú đẩy người được "tẩy trắng" thành ân nhân"; "Tẩy chay người viết kịch bản này đi. Xem cả phim lúc nào cũng ức chế, nội dung lủng củng, sạn to sạn nhỏ…"; "Theo mình tình tiết này mà ở ngoài đời thì không hợp lý cho lắm. Gần như không ai xấu xa như An Nhiên trong phim mà lại có lương tâm hi sinh bản thân để cứu con của một người mình đang căm thù thế cả"; "An Nhiên xấu xa nhất tự nhiên được "tẩy trắng" thành công. Động cơ chủ yếu là bắt cóc con người ta chứ lòng tốt gì ở đây. Nếu cái xe không đâm vào thì nó đã bắt cóc rồi, liệu còn lòng tốt không"; "Xem đoạn tai nạn mà tức đến vài phút mới bình tĩnh được. Nếu biên kịch dởm thế thì có một dàn diễn viên gạo cội sao không ai góp ý với tình tiết vô lý thế"...

Cú "nấu cháo" điện thoại lơ là trông con khiến vai diễn của Hồng Diễm tiếp tục bị "ném đá" Chụp màn hình

Chưa hết, nữ chính Ngân Hà do Hồng Diễm đóng cũng bị "ném đá" sau cảnh trông con lơ là, lo "nấu cháo" điện thoại với Mỹ Đình mà để bé Kitty lao ra đường mới gặp nguy hiểm.

Một ý kiến của khán giả trên diễn đàn Hội yêu phim Việt Nam cho rằng: "Nói thật, đạo diễn và biên kịch xây dựng nữ chính chán lắm luôn, nói đúng là vô tích sự nhất phim. Có lần Ngân Hà nói: "Tôi sẽ không để hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau đâu", rồi An Nhiên và Nghĩa cũng kết hôn. Rồi có cảnh Hà bảo với ông Trường rằng nhất định con sẽ lấy lại được Lan Hà nhưng công ty vẫn bị Nghĩa bán một cách dễ dàng. Khó khăn lắm mới có con, luôn nói yêu con hơn bản thân nhưng lại để con lạc trong siêu thị một lần. Trông con chơi chỗ công cộng thì bỏ mặc nghe điện thoại không để ý tới".

An Nhiên bỗng dưng thành người tốt cũng gây tranh cãi Chụp màn hình

"Trước đây khá thích Hồng Diễm nhưng sau phim này thì mình thấy một bước thụt lùi khá đáng tiếc của bạn ấy từ khâu chọn kịch bản tới diễn xuất, mọi thứ đều khiên cưỡng và không không hợp lý với logic cuộc sống"; "Biên kịch tạo ra Ngân Hà đến việc trông con cũng không xong, hở ra là nói đạo lý"; "Lần đầu ghét nữ chính của một bộ phim đến vậy luôn vì kiểu ngáo ngơ, vô dụng từ đầu đến cuối phim"; "Bà Hà sinh ra để làm phiền tất cả các nhân vật trong phim, đúng là vô tích sự"; "Tôi bênh Hà từ tập đầu đến tập 49, riêng tập này thì quay xe, không bênh nổi nữa. Nhân vật gì mà dở hơi, vô dụng nhất phim", vai diễn của Hồng Diễm gây tranh cãi ở tập 50.

Phim Trạm cứu hộ trái tim sẽ kết thúc ở tập 51 và có lẽ đây là bộ phim truyền hình gây nhiều tranh cãi nhất năm nay và cũng là phim có nhiều diễn viên bị "ném đá" nhất. Bộ phim cũng gây ức chế bởi nhiều "sạn" từ đầu đến cuối. Nhưng việc tạo ra "hiệu ứng" gây tranh cãi cũng là điểm thành công của phim.