Khán giả hào hứng, phấn khích với giải bóng đá tứ hùng Care For Việt Nam 2026

Giải bóng đá phong trào thu hút người xem rất đông

Có lẽ trong các giải đấu bóng đá phong trào được tổ chức thời gian qua tại TP.HCM, sân chơi tứ hùng Care For Việt Nam là một hoạt động khá lôi cuốn. Sự thu hút của giải đấu này nằm ở chỗ công tác tổ chức khá bài bản, chuyên nghiệp cộng với cách làm gây hiệu ứng truyền thông nên lan tỏa được nhiều giá trị thiết thực và sự quan tâm của cộng đồng.

Khán đài rất nóng

Khán giả đông ở khán đài A sân Thống Nhất ẢNH: CTV

Dù chỉ 4 đội và thi đấu trong thời gian ngắn nhưng giải đấu đã thu hút được một lượng cổ động viên đông đảo với công nghệ tổ chức còn hấp dẫn hơn một trận đấu giải chuyên nghiệp. Ngoài màn hình LED truyền trực tiếp trận đấu trên sân và qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội, bầu không khí tại sân vô cùng náo nhiệt với âm thanh cực đại, tiếng kèn tiếng trống vang rền và sự hò hét liên tục suốt các trận đấu của các cổ động viên là thành viên hoặc đối tác của các đội bóng.

Niềm vui ghi bàn ẢNH: CTV

Sự cuồng nhiệt này đã kích thích cầu thủ thi đấu tưng bừng, máu lửa trên sân. Trong đó trận chung kết diễn ra đầy kịch tính khi OCB HCM lên ngôi vô địch sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính và thắng trên chấm luân lưu cân não đội Ta Pha Nghĩa Kỳ. Đội CTG Bình Định giành hạng ba sau khi vượt qua Xây dựng Hoàng Vũ Bình Thuận. Đây cũng chính là 4 đội bóng xuất sắc nhất của hệ thống TPG6v6 năm 2025 được tuyển chọn tranh tài.

Trao giải cho đội vô địch ẢNH: CTV

Đây cũng là giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện thể thao hướng về cộng đồng với thông điệp "Một trái bóng – Triệu trái tim – Một cộng đồng" do Ta Pha Group (TPG) phối hợp cùng Care For Việt Nam tổ chức, nhằm sẻ chia và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, lắp đặt hệ thống máy lọc nước, đèn năng lượng mặt trời.

Khán giả đông hào hứng theo dõi trận đấu ẢNH: CTV

Giải còn đồng hành lan tỏa tình yêu bóng đá thông qua dự án "Gieo ước mơ bóng đá", dành cho khoảng 1.000 em nhỏ trên khắp cả nước. Dịp này, ban tổ chức chung tay trao tặng 200 chiếc xe đạp, 200 suất học bổng, 1 triệu hộp sữa trong khuôn khổ chương trình "Trung thu giữa Đại ngàn 2026" và các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng khắp mọi miền đất nước.