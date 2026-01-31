Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khán giả hào hứng, phấn khích với giải bóng đá tứ hùng Care For Việt Nam 2026

Quang Tuyến
Quang Tuyến
31/01/2026 12:17 GMT+7

Gần 2.000 cổ động viên ngồi gần kín khán đài A sân Thống Nhất đã vô cùng hào hứng, cổ vũ liên tục cho trận chung kết giải bóng đá tứ hùng Care For Việt Nam 2026 vào tối 30.1.2026.

Giải bóng đá phong trào thu hút người xem rất đông

Có lẽ trong các giải đấu bóng đá phong trào được tổ chức thời gian qua tại TP.HCM, sân chơi tứ hùng Care For Việt Nam là một hoạt động khá lôi cuốn. Sự thu hút của giải đấu này nằm ở chỗ công tác tổ chức khá bài bản, chuyên nghiệp cộng với cách làm gây hiệu ứng truyền thông nên lan tỏa được nhiều giá trị thiết thực và sự quan tâm của cộng đồng.

Khán giả hào hứng, phấn khích với giải bóng đá tứ hùng Care For Việt Nam 2026- Ảnh 1.

Khán đài rất nóng

Khán giả hào hứng, phấn khích với giải bóng đá tứ hùng Care For Việt Nam 2026- Ảnh 2.

Khán giả đông ở khán đài A sân Thống Nhất

ẢNH: CTV

Dù chỉ 4 đội và thi đấu trong thời gian ngắn nhưng giải đấu đã thu hút được một lượng cổ động viên đông đảo với công nghệ tổ chức còn hấp dẫn hơn một trận đấu giải chuyên nghiệp. Ngoài màn hình LED truyền trực tiếp trận đấu trên sân và qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội, bầu không khí tại sân vô cùng náo nhiệt với âm thanh cực đại, tiếng kèn tiếng trống vang rền và sự hò hét liên tục suốt các trận đấu của các cổ động viên là thành viên hoặc đối tác của các đội bóng.

Khán giả hào hứng, phấn khích với giải bóng đá tứ hùng Care For Việt Nam 2026- Ảnh 3.

Niềm vui ghi bàn

ẢNH: CTV

Sự cuồng nhiệt này đã kích thích cầu thủ thi đấu tưng bừng, máu lửa trên sân. Trong đó trận chung kết diễn ra đầy kịch tính khi OCB HCM lên ngôi vô địch sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính và thắng trên chấm luân lưu cân não đội Ta Pha Nghĩa Kỳ. Đội CTG Bình Định giành hạng ba sau khi vượt qua Xây dựng Hoàng Vũ Bình Thuận. Đây cũng chính là 4 đội bóng xuất sắc nhất của hệ thống TPG6v6 năm 2025 được tuyển chọn tranh tài.

Khán giả hào hứng, phấn khích với giải bóng đá tứ hùng Care For Việt Nam 2026- Ảnh 4.

Trao giải cho đội vô địch

ẢNH: CTV

Đây cũng là giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện thể thao hướng về cộng đồng với thông điệp "Một trái bóng – Triệu trái tim – Một cộng đồng" do Ta Pha Group (TPG) phối hợp cùng Care For Việt Nam tổ chức, nhằm sẻ chia và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, lắp đặt hệ thống máy lọc nước, đèn năng lượng mặt trời. 

Khán giả hào hứng, phấn khích với giải bóng đá tứ hùng Care For Việt Nam 2026- Ảnh 5.

Khán giả đông hào hứng theo dõi trận đấu

ẢNH: CTV

Giải còn đồng hành lan tỏa tình yêu bóng đá thông qua dự án "Gieo ước mơ bóng đá", dành cho khoảng 1.000 em nhỏ trên khắp cả nước. Dịp này, ban tổ chức chung tay trao tặng 200 chiếc xe đạp, 200 suất học bổng, 1 triệu hộp sữa trong khuôn khổ chương trình "Trung thu giữa Đại ngàn 2026" và các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng khắp mọi miền đất nước.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam: Phiên bản đẳng cấp của năm 2026

Đội tuyển Việt Nam: Phiên bản đẳng cấp của năm 2026

Màn chạm trán Malaysia vào ngày 31.3 trên sân Thiên Trường ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ là phiên bản đội tuyển Việt Nam (VN) rất mạnh mẽ và đẳng cấp hơn so với năm 2025.

V-League chờ sức nóng từ U.23 Việt Nam

Lịch thi đấu đáng chờ đợi hôm nay: Đội tuyển futsal Việt Nam thể hiện bản lĩnh trước người Thái

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá phong trào cúp tứ hùng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận